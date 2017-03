Frau spuckt Passantin ins Gesicht

Eine Passantin ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr im Bereich des Lindenplatzes in Bad Dürrheim von einer 68-Jährigen angespuckt worden.

Bad Dürrheim (sk) Eine Passantin ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr im Bereich des Lindenplatzes in Bad Dürrheim von einer 68-Jährigen ins Gesicht angespuckt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es ganz unvermittelt und vollkommen grundlos zu der Attacke. Die beiden Frauen kennen sich nicht. Die 68-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.