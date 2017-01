Bad Dürrheim Frau bei Kollision auf der B 27 schwer verletzt

Eine 37 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 27 schwer verletzt worden.

Eine weitere Fahrerin verletzte sich leicht, die beiden Kinder im Wagen der 37-Jährigen blieben unverletzt so die Polizei. Bei Schneematsch kam die 37-Jährige mit ihrem Wagen zwischen Schwenningen-Ost und dem Messegelände in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenspur. Dort prallte sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 55 Jahre alten Frau zusammen.



Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise gesperrt.