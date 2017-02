Der Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim (SSC) hat sich zur Hauptversammlung getroffen und das neue Jahr geplant.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einerseits sind die unsicheren Zeiten um den Erhalt des Minara für den Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim (SSC) nach der Bäder-Tour des Gemeinderates vorbei, denn es wird ein neues Bad geben. Andererseits steht noch nicht fest, wo die Schwimmer ein neues Trainingsdomizil finden, Schwimmkurse geben können, während das Minara abgerissen wird und ein neues Bad entsteht. "Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns demnächst in Ruhe beschäftigen werden", sagte Volker Weiss, der neue Vereinsvorsitzende. Man werde eine Lösung finden. "Zunächst warten wir ab, wie der Gemeinderat entscheidet." In der Skiabteilung wolle er zusammen mit Skiwart Richard Schnekenburger schauen, ob sich Angebote erweitern lassen.

Der SSC hat 285 Mitglieder, der größte Teil der Mitglieder ist jünger als 18 Jahre. Zum Samstagstraining kommen rund 80 Kinder. Der Verein war neben Training, Schwimmunterricht und verschiedenen Veranstaltungen mit zehn Schwimmwettkämpfen beschäftigt. Bei 462 Einzel- und 16 Staffelstarts wurden 127 erste Plätze errungen, 74 zweite Plätze und 57 dritte Plätze. Am Minara-Cup nahmen zehn Vereine teil.

Bei den Wahlen stellte sich Karl Hallensleben, seit 2009 Vorsitzender, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Er bleibt aber als Trainer weiter aktiv. Neuer Vorsitzender ist Volker Weiss. Dessen Nachfolger als Vize ist Thorsten Hennig. Auch Kassierer Karsten Janz gab sein Amt ab, das er seit 2005 inne hatte. Seine Nachfolgerin ist Kelly Dumtczus. Bei den Jugendwarten ist Jenny Skalnik neu dabei. Bei allen anderen Posten änderte sich nichts.

"Der Minara-Cup am 7. Mai wird voraussichtlich der letzte große Wettbewerb im altehrwürdigen Minara sein", kündigte Volker Weiss in seinem Ausblick an. Sofern das Minara dann noch steht, ist wieder eine Schwimmbad-Übernachtung im Herbst vorgesehen. Die Skigymnastik mit Tobias Hall beginnt wie immer im Oktober.

Auch auf die Flädlesuppe auf dem Weihnachtsmarkt dürfen sich die Besucher wieder freuen. Die Skiausfahrten sollen hingegen künftig nicht mehr über den Verein organisiert werden. Von Vereinsseite allein kämen die erforderlichen 30 Teilnehmer für einen eigenen Bus nicht zusammen, so Weiss. Deshalb wäre es eher von Vorteil, wenn man sich als Gruppe bei den Touren eines Busunternehmens anmelde. Aufgerufen sind die Mitglieder zur Teilnahme am Stirnlampenlauf.

Geehrt wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft Brigitte Janz und Stephan Janz, 25 Jahre Mitglied im SSC ist die Familie Christina, Doris und Wolfgang Kaiser, zehn Jahre dabei sind Liane, Manuela und Marco Hall.