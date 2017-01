Bad Dürrheim Frage nach Bürgerbeteiligung bleibt umstritten

Tarlatt fordert Bürgerbeteiligung bei Minara-Neubau. Dieser Schritt komme zu spät, sagen Kritiker.

Die Bevölkerung muss in die Entscheidungsprozesse rund um den Minara-Neubau einbezogen werden, sagt Günter Tarlatt. Der Vorsitzende des Parasolhotelvereins fordert daher einen Bürgerentscheid oder eine frühe Teilhabe der Bevölkerung. Zustimmung bekommt er von Joachim Limberger, Geschäftsführer der Klinik Limberger: "Es gibt durchaus Alternativen zum Neubau, die definitiv prüfenswert sind", sagt er. "Ein Bürgerentscheid geht nicht in die Richtung, die uns jetzt noch hilfreich ist", findet hingegen Gemeinderätin Andrea Kanold.

Am Freitag treten Bürgermeister Walter Klumpp, Kur- und Bäder-Geschäftsfüher Markus Spettel sowie Vertreter des Gemeinderats, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und des Schwimm- und Ski-Clubs Bad Dürrheim eine zweitägige Reise an, bei der sie sechs Freizeitbäder besichtigen. Dann soll, wie Klumpp in der Gemeinderatssitzung Ende 2016 sagte, zügig eine Entscheidung über einen passenden Minara-Neubau getroffen werden. Eine gute Idee, sagt Günter Tarlatt. Die Reise komme jedoch zwei Jahre zu spät. Der Stadt fehle ein Masterplan, der entscheidet, ob Bad Dürrheim zukünftig als Kur- oder als Wohnort gestärkt werden soll. "Wenn man das eine will und das andere nicht, muss man gewichten und ehrliche Entscheidungsprozesse herbeifühen", sagt Tarlatt. Ginge aus einer Bürgerbefragung hervor, dass die Einwohner beides wollen, müsse ihnen klargemacht werden, was auch in finanzieller Sicht auf sie zukommt. "Eine frühe Teilhabe der Bevölkerung spart viel Geld", ist sich Tarlatt im Hinblick auf die für den Neubau veranschlagten 8,9 Millionen Euro sicher.

In seiner Haltung wird er unterstützt von Joachim Limberger, Geschäftsführer der Klinik Limberger. "Ein Masterplan fehlt, man weiß im Kleinen nicht, wo man hin soll", sagt er. Im Herbst vergangenen Jahres hat der Geschäftsfüher geschlossen mit dem Klinikforum gefordert, die geplante Wohnhausbebauung auf dem Areal der ehemaligen Scheffelvilla zu überdenken, dort stattdessen Kurbetriebe zu bevorzugen. Die Kur- und Tourismusbetriebe machten seiner Ansicht nach die Stadt erst attraktiv für die Bevölkerung. Zu spät habe man sich um ein interkommunales Bad bemüht. "Den anderen Kommunen hätte klargemacht werden müssen, dass es unter Umständen gar kein Bad gibt", sagt er. Auch kleinere, günstigere Varianten des Bades haben nicht diskutiert werden können. "Da hat die Bürgerbeteiligung gefehlt", so Limberger.

"Eine Bürgerbeteiligung würde Klarheit darüber bringen, wie viele Bürger für den Erhalt des Bades sind", stellt Gemeinderätin Andrea Kanold (FDP) klar. "Es ist aber eine schwierige Situation", sagt sie. "Ein Bürgerentscheid ist jetzt nicht anvisiert. Er käme ein halbes Jahr zu spät." Sinnvoll wäre ein solcher Schritt gewesen, bevor sich der Gemeinderat über das Investitionsvolumen geeinigt hat. Wenngleich die Entscheidung für ein Bad auch nicht "in Zement gegossen" sei. Nun gehe es aber darum, möglichst viel für die 8,9 Millionen Euro zu bekommen. "Und auf keinen Fall mehr auszugeben." Denn: "Wenn sich die wirtschaftliche Lage der Kommune in Zununft anders entwickelt als vorgesehen, kann sie in eine ganz schöne Schieflage kommen", gibt Kanold zu bedenken.