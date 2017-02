Fools Garden kommen zur Sommersinnfonie nach Bad Dürrheim

Fools Garden, die schwäbische Kult-Band aus den 1990er Jahren, kommt zur Sommersinnfonie

Bad Dürrheim (bim) Das Programm für die Sommersinnfonie auf dem Rathausplatz in diesem Jahr steht: Mit der Kultband Fools Garden hat die letzte Band für das Spektakel im Sommer zugesagt. Das gibt die Kur- und Bäder GmbH nun bekannt. Die Band spielt am Samstag, 15. Juli, heißt es seitens der Veranstalter.

Ihren großen Durchbruch feierte die Gruppe in den 1990er Jahren mit ihrem Hit „Lemon Tree". Von Norwegen über Irland bis hin zu Singapur und Malaysia zogen die Schwaben dann um die Welt. Im Herbst 2009 veröffentlichte die Band „High Times“, ihr Best Of Album. 2012 erschien „Who is Joe King?“. Bis heute gibt die Band weltweit Konzerte. In den letzten Jahren trat Fools Garden etwa in England, Russland, Singapur, Südafrika und China auf.

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort über alle bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg und im Internet unter www.sommersinnfonie.de.