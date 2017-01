Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter Rainer Kopka-Vogt möchte die Nachbarn der neuen Flüchtlingsunterkunft ins Geschehen einbinden.

Bad Dürrheim (bim) 14 Flüchtlinge wohnen seit dieser Woche im Albert-Schweizer-Haus in der Grünallee. Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter Rainer Kopka-Vogt ist es wichtig, von Anbeginn die Nachbarn in das Geschehen in der Unterkunft einzubeziehen.

So seien die anliegenden Einwohner im Vorfeld über die anstehende Belegung des Hauses informiert worden. Geplant ist auch einen wöchentlichen Begegnungstreff bei Kaffee und Tee einzurichten. "Man muss miteinander sprechen", sagt der Sozialarbeiter.

Als im Zuge der Unterkunftsplanung eine Nutzungsänderung der Fläche notwendig war – das Albert Schweitzer-Haus war bis vor seinem Umbau zur Flüchtlingsunterkunft eine Pension – habe es einigen Gegenwind gegeben, sagt Sibylle Baumeister, Sachgebietsleiterin Soziales. Ein gemeinsames Kennenlernen sei daher wichtig.

Gleichzeitig hätten sich schon einige Nachbarn bereit erklärt, sich ehrenamtlich in der Unterkunft zu engagieren, sagt Ehrenamtskoordinator Robert Rafai. "Es gibt so viele Möglichkeiten Integration zu leben", sagt er. Wert gelegt werde dabei aber auch, die geflüchteten Personen so schnell wie möglich in einen für unseren Kulturkreis üblichen Alltag einzuführen. Dementsprechend sei es keine Frage, dass sie selbst verantwortlich sind für die Sauberkeit und den Zustand ihrer Unterkunft und des umliegenden Grundstücks. "Wir nehmen die Menschen ernst, fordern etwas von ihnen, fördern sie aber auch, sagt Rafai.