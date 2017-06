Feuerwehrfest in Bad Dürrheim: Diese Straßen sind gesperrt

Während dem Jubiläumsfest der Feuerwehr Bad Dürrheim am kommenden Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, sind folgende Straßen in Bad Dürrheim gesperrt...

Bad Dürrheim (sk) Während dem Jubiläumsfest der Feuerwehr Bad Dürrheim am kommenden Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, sind folgende Straßen gesperrt: Luisenstraße / Rathausplatz ab Freitag, 23. Juni, 14 Uhr, bis Sonntag, 25. Juni, 24 Uhr, ab Luisenstraße, ehemalige Kurklinik Irma einschließlich Rathausplatz bis zur Luisenpassage und dem Haus des Bürgers. Zeitweise sind folgende Parkplätze am Samstag, 24. Juni, gesperrt: Die erste Doppelparkreihe am Parkplatz Stadtmitte (Parkscheibenzone) ist ab 7 Uhr, bis Sonntag, 25. Juni, 24 Uhr, gesperrt. Ab 7 Uhr bis 18 Uhr ist die vierte Doppelparkreihe Richtung Busbahnhof Parkplatz Stadtmitte gesperrt. Der gesamte Parkplatz am Bohrturm P2 ist von 6 bis 18 Uhr gesperrt, gleichzeitig sind die letzten beiden Parkreihen des Parkplatzes Minara.