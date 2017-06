Bad Dürrheim Feuerwehr Bad Dürrheim lässt es zum Jubiläum richtig krachen - Mit Bildergalerie!

Großes Festwochenende zum 150-jährigen Bestehen begeistert Besucher mit Leistungswettkämpfen, Party und dem Konzert der Dorfrocker, bei dem rund 1000 Gäste kräftig feiern

Bad Dürrheim – Bei dem Jubiläumswochenende der Feuerwehr Bad Dürrheim war so richtig viel geboten. Schlaf war für die Aktiven und ihre Helfer für 48 Stunden absolute Mangelware. Erst war der Aufbau am Freitag zu stemmen. Dann traf bereits um 7 Uhr morgens am Samstag ein Großaufgebot von 20 Gruppen der Wehren des Kreises zu den Leistungswettkämpfen auf dem Parkplatz beim Bohrturm ein. Da galt es innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens unter den kritischen Augen der Prüfer bestimmte Aufgaben zu erledigen. Bei den Jugendwehren kamen alle angetretenen Gruppen weiter und dürfen nun zum Landesentscheid.

Kaum war die Siegerehrung (siehe Seite Kreis und Region) auf dem Rathausplatz zu Ende, wo schon die Altersmannschaften eingetroffen waren, ging es auf die Open-Air-Nacht zu. Der Rathausplatz füllte sich insbesondere mit Lederhosen- und Dirndl-Publikum. Mit fetziger Musik wurde das Publikum auf den Auftritt der Dorfrocker eingestimmt, die in Null-Komma-Nichts rund 1000 begeistert feiernde Dorfkinder rockten. Hände in die Höhe, wo sind die Schwaben, wo sind die Badener? Da musste natürlich das Badnerlied angestimmt werden. Ohne Verschnaufpause schaukelte die Band die Stimmung ausgelassen nach oben. Nachdem sich die Jungs verabschiedet hatten, ging es bis nachts um 3 Uhr weiter.

Eine längere Verschnaufpause gab es nicht, denn alles musste für den Sonntag vorbereitet werden. In der Küche lief der Grill heiß, das Blasorchester nahm gerade auf der Bühne Platz, da strömten auch schon die hungrigen Gäste herbei. Sie spazierten durch ein beeindruckendes Portal an Feuerwehr- und Rettungsausrüstungen. Das Dürrheimer Rote Kreuz war da, die Dürrheimer Feuerwehrfahrzeuge natürlich, das Trossinger Technische Hilfswerk war vertreten, die Drehleiter aus Rottweil war als imponierendes Pendant zur Dürrheimer Drehleiter dabei, die Villinger Wehr mit ihrem riesigen Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter. Besonders beeindruckend war außerdem das kombinierte Straßen-/Schienenfahrzeug der St. Georgener. Doch dann gab es auf einmal ein riesiges Getöse. Die Kameraden aus Tuttlingen hatten nämlich den absoluten Clou dabei – einen ferngesteuerten Löschroboter. Deutlich wurden dabei aber auch die hohen Anforderungen an die Menschen, die freiwillig ihren Dienst tun, egal in welchem Rettungsdienst. Solche Jubiläen sind also aller Ehren wert.

