Bad Dürrheim Feuerwehr Bad Dürrheim: Weiterhin Risse im Gerätehaus

Unübersehbar sind die Risse im Inneren des Feuerwehrgerätehauses in Bad Dürrheim – und auch in diesem Jahr wird kein Urteil erwartet...

Bad Dürrheim – Nach wie vor wachsen die Risse im Gerätehaus der Bad Dürrheimer Feuerwehr, sind an manchen Stellen mehr als zehn Zentimeter tief. Doch auch nach gut sechs Jahren Rechtsstreit ist auch in diesem Jahr wohl nicht mit einem Gerichtsurteil zu rechnen. "Wann es zu einem Termin kommt, ist im Moment nicht absehbar", sagt Stadtbaumeister Holger Kurz.

Vergangenen Monat machte sich erneut ein Gutachter ein Bild von der Lage, dokumentierte die Risse, so der Stadtbaumeister. Auf den Bericht des Gutachters müsse nun gewartet werden. Seit 2011 läuft der Rechtsstreit mit dem Bauunternehmen.

Von außen kaum sichtbar neigt sich das Gebäude zur Seite. Im Inneren hingegen sind die Risse deutlich zu sehen. Etwa in der Herren-Dusche: sowohl an der Decke, als auch am Boden. Weil Letztere dazu führen würden, dass Wasser beim Duschen in den Estrich läuft, müssen die Feuerwehrmänner derzeit bei den Damen duschen, sagt Abteilungskommandant Jan Rolli. Wegen der Beweissicherung können die Risse nicht geschlossen werden. Einsturzgefährdet ist das Gebäude deswegen aber nicht. "Es ist keine Gefahr im Verzug", sagt Holger Kurz. Der Stadtbaumeister hält es auch für ausgeschlossen, dass das Gebäude in naher Zukunft aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müsse.

Vor knapp neun Jahren hat die Feuerwehrabteilung das Gerätehaus bezogen. 2,8 Millionen Euro hat der Bau gekostet. "Jedes Gebäude setzt sich in den ersten zwei Jahren", sagt Kurz. "Hier ist das aber nicht gleichmäßig geschehen." Der Untergrund, auf dem das Gebäude steht, ist morastig. Einst verlief dort die Stille Musel. Bodenproben vor dem Bau hatten ergeben, dass sich fester Baugrund erst ab gut sechs Metern Tiefe finden lässt. Experten schlugen daraufhin das CSV-Verfahren zur Pfahlgründung vor. Dabei wurden mit einem Bohrer Löcher in den Boden getrieben, die Erde nach oben befördert und der Hohlraum mit einem Zementgemisch gefüllt. Auf etwa 800 dieser Pfähle wurde eine Bodenplatte und darauf der Bau gesetzt. Doch schon nach kurzer Zeit neigte sich dieser.