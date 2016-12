Bad Dürrheim Festgottesdienste zu Weihnachten

An Heilig Abend und den Weihnachtstagen laden die Kirchengemeinden in der Kurstadt zu festlichen Gottesdiensten

An allen drei Festtagen werden in den Gemeinen Gottesdienste gefeiert. Nachfolgend eine Auswahl.

Heilig Abend, 24. Dezember

In der katholischen Kirchengemeinde St. Johann beginnt die Krippenfeier um 16 Uhr, die Christmette um 22 Uhr. In der St. Peter und Paul-Kirche Hochemmingen wird die von der Bläsergruppe des Musikvereins mitgestaltete Christmette um 17 Uhr gefeiert. In St. Mauritius in Sunthausen beginnt die Christmette um 17 Uhr und wird mitgestaltet von einer Bläsergruppe des Musikvereins. In der Kirche St. Gallus, Unterbaldingen beginnt diese bereits um 16 Uhr und wird ebenfalls von den Kindern mitgestaltet.

Bei der evangelischen Johanneskirche in Bad Dürrheim beginnt um 15 Uhr der Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Die Christvesper wird ab 17 Uhr gefeiert, die Christmette um 21.30 Uhr. Der Familiengottesdienst mit Schattenspiel in Oberbaldingen beginnt um 17 Uhr, ebenfalls um 21.30 Uhr folgt die Christmette. In Biesingen wird zum Familiengottesdienst für kleinere Kinder um 16.30 Uhr geladen, die Christmette ist um 21.30 Uhr. In Öfingen findet der Familiengottesdienst um 16 Uhr statt, um 18 Uhr folgt die Christvesper. Bei der Christlichen Evangeliumsgemeinde wird der Heiligabend-Gottesdienst um 16 Uhr gefeiert.

Erster Weihnachtsfeiertag

In Bad Dürrheim und Hochemmingen werden in der katholischen Kirche um 10 Uhr die Festgottesdienste gefeiert. In St. Mauritius Sunthausen beginnt der Gottesdienst um 18 Uhr. Die Kirchengemeinde St. Gallus Unterbaldingen lädt ebenfalls um 10 Uhr zum Festgottesdienst.

Auch in der evangelischen Kirche in Bad Dürrheim beginnt der Weihnachtsgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr. Eine Stunde früher, um 9 Uhr, wird in Biesingen zum Gottesdienst mit Wandelabendmahl (alkoholfrei) geladen, gefolgt vom Gottesdienst in Oberbaldingen um 10.15 Uhr. In Öfingen feiert die Kirchengemeinde um 9.30 Uhr.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

In der katholischen Kirche in Bad Dürrheim beginnt der Johannistag mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr. Währenddessen wird im Pfarrsaal Kinderkirche gefeiert. Zudem laden auch die Gemeinden in Hochemmingen und Unterbaldingen um 10 Uhr zum Festgottesdienst.