Bad Dürrheim Fest des Musikvereins Unterbaldingen verspricht viel Unterhaltung

Die Musiker feiern in der Ostbaarhalle. Das Fest steht unter dem Motto Dirndl und Lederhosen.

Am kommenden Wochenende wird es in der Ostbaarhalle richtig zünftig. Denn dann steigt dort das Sommerfest des Musikvereins Unterbaldingen. Das erste Fest mit dem neuen Vereinsvorsitzenden Andreas Schacherer verspricht eine unterhaltsame Veranstaltung mit viel Spaß, ausgelassener Stimmung und natürlich jeder Menge Musik zu werden. Die Vorbereitungen sind in vollem Gang.

Los geht das "Baldinger Sommerfest" am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr. Die Blasmusikband Ob8blech wird in der Ostbaarhalle zu Gast sein und dem Publikum ordentlich einheizen. Die Gruppe besteht aus zehn jungen Musikanten aus der Region um die Schwäbische Alb, die sich 2014 zusammentaten, um ihrer Leidenschaft gemeinsam nachzugehen. Zum Repertoire der Blechbläser gehören Polka, Walzer und Märsche, aber auch Oberkrainer Musik, Schlager, fetzige Rockhits und eigen arrangierte Titel. Wem das nicht ausreicht, kann für gesellige Gespräche und kühler Erfrischung zusätzlich noch beim Barzelt vorbeischauen.

Am Sonntag, 9. Juli, geht es morgens um 10 Uhr weiter mit einem Festgottesdienst mit Uniformweihe. Danach wird ab 11.30 Uhr ein Mittagessen angeboten. Dazu gibt es wieder unterhaltsame musikalische Unterhaltung von Gastkapellen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei jedem Vereinsmitglied für fünf Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt sechs Euro. Informationen gibt es auf der Internetseite des Musikvereins unter www.musikverein-unterbaldingen.de