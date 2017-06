Bad Dürrheim Ferienprogramm im Jugendhaus: Viel Freiraum und Inspiration für eigene Ideen

Das Pfingstferienprogramm im Jugendhaus Bohrturm begeistert nicht nur die Kinder. Das ist geboten...

Bad Dürrheim – Egal ob beim Flechten von Freundschaftsbändern, beim Brettspielen oder beim Kicken vor dem Jugendhaus Bohrturm in Bad Dürrheim: Die Kinder, die beim Pfingstferienprogramm mitmachen, haben sichtlich Spaß und genießen das schöne Wetter. Mittendrin: Leiterin Gerlinde Hummel-Höfflin, die seit den vergangenen Osterferien nun zum zweiten Mal das Kinderferienprogramm leitet. "Es macht unheimlich Spaß mit den Kindern. Wir sind froh, ihnen einen Ausgleich zum Alltag bieten zu können und ihnen freie Hand zu lassen", sagt Hummel-Höfflin.

Das Programm der Stadtjugendpflege, das in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien angeboten wird, geht dieses Jahr in sein zehntes Jahr. "Das Programm wird sehr gut angenommen. An Ostern waren im Schnitt 30 Kinder da und heute sind bisher 18 Kinder dabei", sagt Hummel-Höfflin am Vormittag. In der Regel sind die Kinder zwischen fünf und 13 Jahren alt. Der Leiterin ist diese Bandbreite wichtig: "Es ist gut für die Gruppe, wenn wir verschiedene Altersgruppen dabei haben. So lernen die älteren Kinder auch den Umgang mit den jüngeren und umgekehrt. Es ist stimmiger." Vor allem für Einzelkinder sei das wichtig und bereichernd.

"Die Kinder haben bei uns einen großen Freiraum. Das ist uns sehr wichtig und ganz bewusst so geplant", sagt Hummel-Höfflin. Im normalen Schulalltag werde den Schülern schon so viel vorgegeben. "Im Alltag haben die Kinder kaum noch Zeit eigene Ideen zu entwickeln. Hier haben sie den Raum dafür", sagt die Leiterin. Neben diversen Brettspielen und Bastelformen haben die Kinder etwa die Möglichkeit sich zu schminken. Viele nehmen aber auch einfach nur die Gelegenheit wahr, nach draußen zu gehen, zum Seilspringen, Ballspielen, oder um mit Holz oder Speckstein zu arbeiten.

Der neunjährige Timo freut sich über die Abwechslung: "Wir haben hier sehr viele Möglichkeiten. Es ist schön hier zu sein und Freunde zu finden." Zu Hause sei es derzeit eher ruhig, sagt der Grundschüler. "Meine Schwester ist oft den ganzen Tag im Kindergarten. Es ist toll, hier unter anderen Kindern zu sein." Die neunjährige Selina ist bereits seit zwei Jahren bei allen Ferienprogrammen dabei. "Meine Freundinnen und ich haben davor telefoniert und abgemacht, dass wir wieder hingehen. Es ist schön hier", sagt sie.

Bei all den Freiheiten gibt es aber auch die eine oder andere Regel: "Es soll ein normaler Umgang gepflegt werden. Wenn ich etwas sage, verlange ich, dass die Kinder zuhören. Mobbing wird hier auf keinen Fall zugelassen", sagt Hummel-Höfflin. Unterstützt wird die Leiterin von zwei Mitarbeiterinnen: die pädagogische Fachkraft Brigitte Fraile Kaiser und der Bundesfreiwilligen Daniela Schrenk. "Die Kinder sind sehr begeisterungsfähig. Wir geben uns gegenseitig Anregungen. Hier gibt es die Zeit für eigene Ideen", sagt Kaiser. Daniela Schrenk ist überzeugt: "Ich kannte dieses Konzept mit so viel Freiraum nicht. Die Begeisterung der Kinder gibt dem Ganzen Recht. Das Miteinander ist beeindruckend."

Gerlinde Hummel-Höfflin trat in diesem Jahr die Nachfolge des längjährigen Leiters Olaf Hovingh an. "Hier ist etwas tolles entstanden und es gibt gar keinen Grund daran etwas zu ändern", sagt sie. "Aber natürlich möchten wir das noch weiter verbessern und mit den Kinder zusammen unsere Ideen verwirklichen."

Wer kann mitmachen?

Für das Ferienprogramm gibt es keine Anmeldefrist und keine Alters- oder Teilnehmerbegrenzung. Von acht bis 17 Uhr können die Kinder zu jedem Zeitpunkt dazu kommen. Für Kinder aus Bad Dürrheim gilt ein täglicher Teilnehmerbeitrag von fünf Euro. Bis auf Fronleichnam können sie jeden Werktag bis Freitag,16. Juni, mitmachen. Das Programm wird im Bohrturm, Alleenweg 24, angeboten.