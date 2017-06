Bad Dürrheim Feierliche Fronleichnamsprozession in Bad Dürrheim

Pfarrer Fischer hielt bei strahlendem Sonnenschein einen feierlichen Gottesdienst im Kurpark. Halt machte die Prozession vor Altaren am Rathaus und der Volksbank.

Für die Katholiken ist Fronleichnam der Tag, an dem sie das Geschenk der Eucharistie feiern, das Blut und den Leib Christi. Fronleichnam setzt sich aus den alten Wortteilen "Fron" – den Herrn betreffend – und "Lichnam" – den Leib bezeichnend – zusammen. Seit rund 700 Jahren wird dieses hohe Fest von der katholischen Kirche begangen. "Es tut immer wieder gut, die Bedeutung dieses Namens zu erklären", erklärte Pfarrer Michael Fischer beim Gottesdienst im Kurpark, an einem wunderschönen Morgen, als der Himmel dem Fest einen sonnenstrahlenden Rahmen verlieh.



Der Geistliche griff eine Erzählung auf, die ihn sehr beeindruckt hatte, als er sie fand: "Ein kleines Stück Brot, hinter dem eine Menge steckt. Brot, das die Hoffnung nährt: die Hoffnung, endlich einmal gesättigt zu sein. Die Hoffnung, die Jesus in die Welt unseres Alltags getragen hat."

Wie es vielerorts und auch in Bad Dürrheim Sitte ist, zogen auch gestern wieder die Katholiken "in guter Ordnung", wie es Ernst Lutz immer ankündigt, angeführt von Blasorchester und Kirchenchor vom Kurpark aus wieder in einer Prozession zur Kirche. Erster Halt und Ort für Fürbitten und Gesang war der Altar beim Rathaus, zweiter Halt war der Altar an der Volksbank. Gelbweiße Fähnchen in den Blumenbeeten säumten den Weg zum Abschluss nach fast zwei Stunden in der Kirche St. Johann. Auch in den katholisch geprägten Gemeinden Hochemmingen, Unterbaldingen und Sunthausen wurde Fronleichnam der Sitte entsprechend gefeiert.