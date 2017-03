Bad Dürrheim Fastnacht macht Blasorchester Sorgen

Immer weniger Musiker beteiligen sich an Umzügen, Vorsitzender Heinemann fürchtet um die Teilnahme.

Bad Dürrheim (sgn) Markus Heinemann teilte seinen Rückblick bei der Jahreshauptversammlung des Blasorchesters in zwei Teile. Nachdem seine Wiederwahl im vergangenen Jahr trotz vorheriger Orchesterversammlung und Fragebogenaktion unter den Musikern nicht einstimmig war und er sich nach intensiver Beratung mit dem Vorstand entschlossen hatte, die Wahl trotzdem anzunehmen, sei es für ihn eine Weile nicht sicher gewesen, ob er tatsächlich weitermachen wolle. "Ich habe mich wirklich vor den Kopf gestoßen gefühlt", gab er jetzt unumwunden zu. Heute könne er sagen, dass er die Entscheidung zum Weitermachen nicht bereut habe. Im Orchester ist es wieder ruhig geworden, die Stimmung ist positiv. Nach dem guten Effekt der Orchesterbesprechung fand diese auch dieses Jahr kurz vor der Jahreshauptversammlung wieder statt.

2016 war ein Jahr mit vielen Höhepunkten. Alle Konzerte waren ausnahmslos sehr gut besucht. Was ihm sehr am Herzen liege, sei das Thema Fastnacht, erklärte Heinemann. Immer weniger Musiker beteiligen sich an den Umzügen und bringen dadurch das Orchester an den Rand der Spielunfähigkeit. Was gebe das für ein Bild des Orchesters ab, wenn man nicht mehr mitlaufen könne, so Heinemann. "Die Fastnacht gehört zu einem Musikverein und die Umzüge sind eine Gelegenheit, sich vor rund 15 000 Zuschauern zu präsentieren", machte der Blasorchestervorsitzende bewusst. Wertungsspiele waren ein weiter Punkt, den Heinemann anschnitt. Die letzte Teilnahme des Blasorchesters an Wertungsspielen sei 1981 gewesen und er denke, es sei an der Zeit, wieder damit anzufangen. Für 2017 reiche es terminlich nicht (die Wertungsspiele finden am 27. und 28. Mai in den Donauhallen statt), aber 2018 soll es soweit sein.

"Mit Ruben Fabula hat die Jugendarbeit wieder Hand und Fuß", lobte Ehrenvorsitzender Roland Baumann vor dessen Wiederwahl. Zuvor zeigte Fabula auf, wie abwechslungsreich sich das Vereinsleben der Jugend gestaltet. 18 Kinder und Jugendliche befinden sich gerade in der Ausbildung. Dirigent Kuno Mößmer wünscht sich eine bessere Probenbeteiligung des Nachwuchses. Die Großen wollten die Kleinen mitziehen, "bloß kommen die oft nicht". Da sich unterm Strich Aufwand und Ertrag nicht rechnen, wird es ein Sommerfest des Blasorchesters auf dem Rathausplatz zunächst nicht mehr geben. Am 27. Mai umrahmt das Orchester den Festakt zur Feier der 25-jährigen Städtepartnerschaft mit Enghin les Baines.

Wiedergewählt wurde auch Kassierer Peter Fischerkeller. Thomas Wehrle stellte sich nach 13 Jahren als Vize-Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Für ihn gibt es noch keinen Nachfolger.