Hochemmingen Fan-Bus für David Ketterer

David Ketterer startet am kommenden Sonntag, 22. Januar, beim Slalom in Kitzbühel zum ersten Mal bei einem Weltcup-Rennen.

Hochemmingen (kat) In seinem Heimatort Hochemmingen ist die Begeisterung groß. Kurzfristig wurde ein Fan-Bus nach Kitzbühel organisiert.



Der Bus fährt Sonntagnacht um 2.30 Uhr am Rathaus in Hochemmingen ab. Die Rückfahrt ist um 18 Uhr. Die Fahrt kostet 10 Euro und die Eintrittskarte in Kitzbühel 22 Euro.



Anmeldung sind per E-Mail unter der Adresse info@invitaonline.de möglich. Weitere Infos gibt es bei Liane Künstler, Tel. 0160 / 96 23 31 47.