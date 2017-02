Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der A 864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr geflüchtet.

Bad Dürrheim (bim) Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der Autobahn 864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr geflüchtet. Der Lkw-Fahrer zog mit seinem Fahrzeug plötzlich nach links, als Autofahrer den Sattelzug überholen wollte, berichtet die Polizei am Montag. Der Autofahrer wich daraufhin daraufhin nach links aus, geriet ins angrenzende Bankett und überrollte einen Schneeleitpfahl. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw-Sattelzug oder dessen Fahrer geben können, sollen sich bei der Polizei, Tel. 0741 / 34 87 90, melden.