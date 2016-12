Bad Dürrheim "Es ist klar, dass wir Fehler machen"

Gut zu sein, ist eine bewusste, aber keine leichte Entscheidung, sagt Bernhard Jaeckel in unserem Interview. Wir sprachen mit dem evangelischen Pfarrer über gute Vorsätze zum Jahreswechsel.

Herr Jaeckel, besonders zum Jahresende reflektieren viele ihr Leben, machen gute Vorsätze, wollen ein besserer Mensch werden. Gibt es aber den guten Menschen?

Bernhard Jaeckel: Ganz am Anfang der Schöpfung heißt es: Und siehe, es war alles sehr gut. Ich würde das auch so sehen, dass der Mensch Anlagen zum Guten in sich trägt und die Freiheit hat, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. In der biblischen Tradition geht es mit Geboten weiter, was auch intendiert, dass der Mensch die Entscheidung treffen kann, sich auch daran zu halten. Bei den Zehn Geboten ist es eindeutig, dass man die Freiheit hat etwa zu sagen: Ich töte nicht, ich setze mich für Wahrheit ein. Diese Fähigkeit steckt im Menschen.

Man muss sich also bewusst dazu entscheiden, Gutes zu tun.

Jaeckel: Ja. Was gut und was böse ist, ist nicht leicht zu beantworten. Das hängt auch immer ab von der Zeit, Kultur, Religion und ist immer auch ein Stück weit im Wandel. Was von den Zehn Geboten ausgeht, sind grundsätzliche Dinge. Was aber darüber hinaus geht, ist meiner Meinung nach immer etwas, das man sich erarbeiten muss. Im christlichen Rahmen stellt sich immer die Frage: Was dient dem Nächsten? Und das ist dann eben nicht immer gleich, sondern erfordert Mühe, das herauszuarbeiten, was in diesem Moment wirklich das Richtige ist.

Dann gibt es gar nicht das allgemeingültige Gute?

Jaeckel: Das Gute ist vor allem ein Rahmen, in dem ich lebe. Aus biblisch-christlicher Tradition kann man etwa ableiten, dass das Gute immer das ist, das dem Leben dient. Was aus christlicher Perspektive gut ist, lässt sich auch mit dem Dreifachgebot der Liebe gut beschreiben: Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten und dich selbst. Gut ist, was in der Verantwortung vor Gott geschieht, nicht nur in der Verantwortung vor dem Menschen. Dazu gehört die Dimension der Vergebung. Es ist klar, dass wir Fehler machen. Also brauchen wir Vergebung und Neuanfang. Das ist meines Erachtens eines der großen Geschenke Gottes. Wo es uns gelingt, dem nachzueifern, ist es eine menschliche Größe.

In Aristoteles' Nikomachischer Ethik heißt es, dass Menschen, die etwas mit guter Absicht tun, nicht schuldig sind, wenn sich daraus etwas schlechtes entwickelt. Terrorismus, der uns in diesem Jahr sehr nah gekommen ist, ist letztlich ein Handeln aus der Überzeugung, für etwas radikal kämpfen zu müssen, dass aus Sicht des Terroristen absurderweise gut ist.

Jaeckel: Das ist aber das Problem von Ideologien, dass es einen Antrieb zum Bösen geben kann, aus dem man nicht mehr raus kommt. Das erleben wir derzeit ja wieder.

Aber woran erkennt man, wenn sich das, was man als Gutes erdacht hat, zu etwas Bösem entwickelt?

Jaeckel: Das ist schwer. Da müssen wir lernen, dass das, was wir für gut heißen, nicht kompatibel ist in allen Ecken der Welt. Dass Vorstellungen von Gut und Böse zusammentreffen, die nicht immer zusammenpassen, ist auch ein Problem der globalen Welt. Das kann meines Erachtens nach nur durch Diskurs gelöst werden. Und dadurch, dass wir uns für Werte einsetzen wie etwa Toleranz, Gespräche auf Augenhöhe.

Wie wird ein Mensch dann gut?

Jaeckel: Ich muss da an den Satz denken, den Hobbes geprägt hat: Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Dass da was wahres dran ist, lernen wir ja leider auch in unserer Zeit wieder. Wenn ich mitgerissen werde, von einer Ideologie, ist das beispielsweise leider so. Die Antwort der Staatsphilosophen darauf war, dass wir eine Steuerung von außen brauchen. Ich glaube, da ist was dran: Wir brauchen die Steuerung durch unsere Eltern, die uns Gut und Böse vermitteln, wir brauchen Lehrer und Vorbilder, wir brauchen einen Staat. Im biblischen Kontext kommt die Steuerung auch von Gott. Christlich gibt es das Angebot des Neuanfangs und der Vergebung. Dazu sandte Gott seinen Sohn in die Welt. Manches muss von außen kommen, es muss eine mutige Politik geben, die die Dinge benennt und sagt, dass etwas so nicht mehr geht, es nicht der richtige Weg ist, auch wenn ihn eine Mehrheit geht. Ich bedauere es, dass unsere Politiker es an manchen Stellen nicht schaffen, in solchen Situationen zusammenzustehen.

Also ist der Weg zum guten Menschen harte Arbeit.

Jaeckel: Auf jeden Fall. Ich glaube, viel davon ist eine bewusste Entscheidung. Natürlich steckt das Versagen in uns. Da bin ich froh, wenn ich am Ende des Jahres sagen kann, dass ich damit zu Gott gehe, manchmal auch zu Menschen gehe, um mich zu entschuldigen. Das ist für mich eine wichtige Dimension: Ich kann mich bemühen, ich weiß aber, dass ich versagen kann. Aber ich weiß auch um Vergebung und Neuanfang.

Kann ein Mensch an einen Punkt gelangen, an dem er erkennt, dass er gut ist? Oder ist das dann Selbstgefälligkeit?

Jaeckel: Das ist natürlich schwer zu unterscheiden. Aber ich denke, manchmal spürt man das einfach auch. Unser Gewissen ist schon eine ganz gute Instanz.

Ein Gewissen muss aber erst geprägt werden.

Jaeckel: Das ist eine pädagogische Aufgabe. Wir reden ja jetzt viel über Pisa, aber da ist schon die Frage, ob politisches, soziologisches und auch religiöses Denken nicht etwas zu kurz kommen in unserer Bildung. Wir sind sehr leistungsorientiert, müssen Menschen produzieren, die in unserer Wirtschaft funktionieren. Ich glaube, das ist ein Defizit.

Zur Person

Bernhard Jaeckel ist seit 2009 Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Dürrheim. Zuvor war er in einem Diakonissen-Krankenhaus und -Altenheim in Karlsruhe als Seelsorger tätig. Jaeckel ist verheiratet und hat vier Kinder.