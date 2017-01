Erste Bewohner beziehen das Albert-Schweitzer-Haus

14 Eritreer leben ab Freitag in der GrünalleeBündnis und Flüchtlings-Hausrat geplant

Bad Dürrheim – Neun Männer aus Eritrea sind am Mittwochnachmittag ins Albert-Schweitzer-Haus gezogen. Zuvor haben sie in einer Gemeinschaftsunterkunft in Villingen gelebt. Damit hat die Flüchtlingsunterkunft in der Grünallee ihre ersten Bewohner bekommen. Am Freitag reisen fünf weitere Männer an, sie waren bislang in Donaueschingen untergebracht. Zwei kleine Wohnungen im Haus sollen an Familien vergeben werden. "Wir haben hier Platz für bis zu 45 Personen", sagt Sibylle Baumeister, Sachgebietsleiterin Soziales. Die Flüchtlinge sind der Stadt vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis zugewiesen worden.

Neben den 14 neu nach Bad Dürrheim kommenden Personen ist geplant, weitere 19 in der Unterkunft unterzubringen. Sie waren in anderen Wohnungen in Bad Dürrheim untergebracht. So könnten Kosten gespart werden, hieß es seitens der Stadt. Maximal zwei Jahre dürfen die Schutzsuchenden im Albert-Schweitzer-Haus wohnen. "Unser Ziel ist, dass sie so bald wie möglich wieder ausziehen können", sagt Flüchtlingsbeauftragter Rainer Kopka-Vogt. So schnell wie möglich sollen sie sich in soziale Strukturen einfügen, selbst für sich Verantwortung übernehmen, mit dem Ziel bald aus eigener Kraft eine Wohnung beziehen zu können. "Gibt es also irgendwo offene Stellen in der Region oder freie Wohnungen, kann man sich sehr gerne bei uns melden."

Sieben der neun ersten Bewohner des Hauses stehen bereits in einem Arbeitsverhältnis oder einer Integrationsmaßnahme, wie beispielsweise einem täglichen Sprachkurs. Ein weiterer tritt ab Montag seine Stelle in Weilersbach an. "Der Hauptteil der Bewohner hier hat eine Tagesstruktur", sagt Kopka-Vogt.

Im Allgemeinen achtet der Sozialarbeiter darauf, die Bewohner in ihrer Selbständigkeit zu stärken: Stehen sie in einem Arbeitsverhältnis, kommen sie selbst für ihre Kosten auf. 195 Euro erstattet der Landkreis pro Haus-Bewohner. Nach einer Satzung, die auch für obdachlose Menschen gilt, wird ermittelt, wie viel Warmmiete dann jeder Einzelne zahlen muss oder das Haus eben vom Landratsamt oder dem Jobcenter in Form von Arbeitslosengeld II bekommt. Auch alltägliche Aufgaben wie Putzen, Schneeräumen und Kochen läuft in der Unterkunft wie in jedem anderen Haushalt auch: Die Bewohner sind selbst verantwortlich für die Sauberkeit in ihrem Zuhause, müssen für sich und ihre Unterkunft sorgen. Geplant ist auch die Bildung eines Flüchtlings-Hausrates.

"Der ist Voraussetzung für ein Hausbudget für gemeinschaftliche Anschaffungen und Projekte", sagt Baumeister. Die Rede ist von 3000 Euro. Denkbar wäre, damit etwa Ausflüge, Kinderspielgeräte, eine Tischtennisplatte anzuschaffen. "Was sie mit dem Geld machen, muss der Gemeinschaft zugute kommen und in einer demokratischen Abstimmung durch die Flüchtlinge entschieden werden. " Der Stadt stehen dafür Fördermittel aus dem Topf Gemeinsam in Vielfalt des Ministeriums für Soziales und Integration des Landes Baden-Würrtemberg in Höhe von 15 000 Euro zur Verfügung. Ein Teil des Geldes fließt etwa in ein Lokales Bündnis.

Lokales Bündnis

Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, dem eigenverantwortlichen Handeln von Flüchtlingen, der kuturellen Teilhabe und dem Abbau von Ängsten will Rainer Kopka-Vogt ein Lokales Willkommensbündnis gründen. Dieses soll Flüchtlinge beruflich, sozial und gesellschaftlich integrieren. Gesucht werden dafür Personen, die sich ehrenamtlich etwa als Dolmetscher, Vermittler und Pate einbringen möchten.