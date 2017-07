Bad Dürrheim Erfolgs-Sommerprogramm geht in Serie

Die Hochemminger organisieren ein eigenes Ferienangebot mit fünf Programmpunkten. Auch Kinder aus anderen Ortsteilen können sich jetzt anmelden.

Bad Dürrheim (häm) Das Bad Dürrheimer Sommerferienprogramm für die Kernstadt und die Ortsteile ist den Hochemmingern nicht genug, zum zweiten Mal legen sie eine eigene Version auf. Fünf Vereine aus Hochemmingen bieten Eltern kostenfrei die Gelegenheit, ihre Kinder ins Vereinsleben schnuppern zu lassen. Die Erstauflage war bereits ein voller Erfolg: "Offensichtlich waren 2016 alle Programmpunkte mit etwa 17 Teilnehmern im Durchschnitt ausgebucht", so Ortsvorsteher Helmut Bertsche.

Die Riedhexen starten am 23. August um 15 Uhr auf dem Sportplatz mit einem Bastelangebot und Wasserspielen. Das Kinderschminken rundet hier die zweistündige Aktion ab. Anmeldungen unter mail@lehmann-bd.de. Die Eckbühlblätz der Narrenzunft Hochemmingen ziehen am 25. August ab 14 Uhr mit bis zu 15 Kindern bei einem Walderlebnistag in die Natur. Treffpunkt ist auf dem Rathausplatz. Anmeldung: carina.hepting@web.de. Am 28. August hat sich der Musikverein Hochemmingen eine musikalische Schnitzeljagd durch den Ort auf die Fahnen geschrieben. Anmeldung: mvhochemmingen@gmail.com.

Etwas inhaltlicher geht es bei der Feuerwehr und dem Tennisclub zu. Der TC bietet am 30. August ab 15.30 Uhr den Teilnehmern mit seiner Jugendtrainerin Stephanie Stobbe erste Aufwärmspiele im Tennis und allgemeines Spiel an. Anmeldung: martin.a.keller@web.de. In dieser Schiene fährt auch die Feuerwehr: Erste Spritzerfahrungen mit Wasser können die Kinder hier am 1. September ab 14 Uhr sammeln. Das erst im April eingeweihte Tankkraftspritzenfahrzeug der Ortswehr wird zugegen sein, eventuell auch die Drehleiter der Bad Dürrheimer Wehr. Anmeldung: fischerkeller@freenet.de

Das Mindestalter für eine Teilnahme am Hochemminger Kinderferienprogramm ist sechs Jahre, Kinder anderer Ortsteile können sich auch anmelden. Die Teilnehmerzahl der Gruppen ist begrenzt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Detaillierte Informationen sind einem Flyer zu entnehmen, der im Kindergarten und dem Lädle ausliegt. Die Hochemminger werden ihn in Kürze auch in ihrem Briefkasten finden.