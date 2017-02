Bad Dürrheim Entspannter Klavierabend mit Anima bei Bad Dürrheimer Klassik-Live Konzertreihe

Nach dem Tastenfeuerwerk von Henriette Gärtner im Januar, hat das Klavierduo Anima nun für ruhigere Töne gesorgt.

Die Klassik-Live Konzertreihe der Kurseelsorge hat sich zum Publikumsmagneten unter Liebhabern der Klassischen Musik etabliert. Dieses Mal gastierte das Klavierduo Anima im Hotel am Solegarten.

Anima, Seele, das ist das vierhändige Duo mit Aymara Cubas und Hana Akiyama aus Freiburg. Der Name des Duos ist auch gleich Programm: Durchweg moderate, besinnliche, aber auch heiter anmutende Werke von Franz Schubert bis Fritz Kreisler gaben die Musikerinnen zum Besten. Nichts war mehr zu vernehmen von dem elektrisierenden Tastenfeuerwerk von Henriette Gärtner im Januar. Offenbar schickte sich Organisator Ernst Lutz an, den Hörern eine Atempause zu gestatten.

Los ging es mit „11 Ländler“ von Franz Schubert, in einer Bearbeitung von Brahms, für vier Hände. In ihrem gemächlichen Takt eine heitere Melodie. Auch im folgenden Stück mit der „Petite Suite“ von Claude Debussy blieb das Duo in der niedrigen Gangart. Lediglich im vierten Satz genehmigte man sich im Tempo ein allegro giusto.

Kurz vor der Pause kehrt Anima aus dem Paris von Debussy in die Alpenregion zurück, es folgte die Wiener Tanzweise „Liebesleid und Liebesfreud“. Diesmal also großstädtische Tanzmusik, die in ihrem lebhafteren Tempo die mondäne Ballsaaal-Atmosphäre des Habsburger-Wiens atmet. Nach der Pause setzen Cubas und Akiyama mit Camille Saens’ „Der Karneval der Tiere“ einen gelungenen Schlusspunkt.

Seit elf Jahren organisiert Ernst Lutz in Zusammenarbeit mit der katholischen Kurseelsorge Bad Dürrheim die Klassik-Live Konzertreihe. Ursprünglich reicht die Reihe noch bis in die Ausläufe der 1970er Jahre mit dem Organisator und Freiburger Musikprofessor Heinz Metzger zurück.

Durch die alten Seilschaften an die Freiburger Musikhochschule und Trossinger Musikhochschule gelingt es den Veranstaltern der Konzertreihe qualitativ hochstehende Musiker ohne hohe Auftrittsgelder nach Bad Dürrheim zu holen. Die Entlohnung besteht bis heute nur aus einer Zuwendung durch die Kurseelsorge und den Spenden der Zuschauer.

Das nächste Klassik-Live Konzert ist ebenfalls ein Klavierabend. Jacob Leuschner spielt am Montag, 6. März, ab 19.30 Uhr, im Veranstaltungsraum des Hotel Am Solegarten, Luisenstraße 14. Der Eintritt ist frei.