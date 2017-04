Bad Dürrheim Engagierte Sängerinnen im Gesangverein 1866 Bad Dürrheim

Die Sängerinnen des Gesangverein 1866 Bad Dürrheim halten durch ihr reges Engagement den Verein am Laufen

Bad Dürrheim (bom) Bei ihr laufen die Schnüre des Vereins zusammen: Gerda Emminger leitet weiterhin mit dem Vorsitzenden Fritz Dinger die Geschicke im Gesangverein 1866 Bad Dürrheim und übernahm, neben ihrem Amt als Vize-Vorsitzende, auch die Aufgabe als Schriftführerin.

Inge Hecker, die dieses Amt bislang innehatte, verzichtete aus privaten Gründen auf eine Wiederwahl. Unterstützt wird Emminger von Pressewartin Hannelore Noeldechen. Das Amt der Notenwartin übernimmt Gerlinde Danneker.

In ihrem Jahresbericht blickte Emminger auf ein Erfolgsjahr zurück, in dessen Mittelpunkt das Jubiläumskonzert zum 150. Geburtstag des Vereins stand. Der Jubiläumsauftritt in der Klinik Limberger war ein Erfolg. Kein Wunder: 46 Proben und einige Auftritte liegen hinter den Sängerinnen. Mit ihrem regen Engagement halten die Frauen den Gesangverein 1866 also am Laufen – und das ganz ohne Männer. Denn, obwohl er für alle offen ist, sind derzeit nur Sängerinnen im Chor vertreten. Fleißigste Proben-Teilnehmerinnen waren Bärbel Kaip, Lisa Rombach und Elfriede Dreher, die mehr als 95 Prozent der Proben besuchten. Emminger ehrte Gertrud Gebhardt für 30 Jahre, Gerlinde Danneker für 20 Jahre und Waltraud Sander für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit.