Bad Dürrheim Endspurt beim Urviecher-Ball in Bad Dürrheim

Die Vorbereitungen für den Fastnachtsball sind so gut wie abgeschlossen

Das Haus des Bürgers hat's Häs angelegt, die Atmosphäre ist geschäftig, es summt und brummt. Auf der Bühne trägt Stefan Sulzmann einen Sensenmann durch die Gegend, in einer anderen Ecke stehen große blaue Tonnen, jede Menge Kisten werden hin und her getragen. Die Urviecher stecken hochgradig in den Ballvorbereitungen. Sie eröffnen den Fasnetsballreigen in Bad Dürrheim. Und das mit vollem Haus – das Haus des Bürgers ist ausverkauft. Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht: Nach Programmende werden Gäste eingelassen. Also muss kein Narr befürchten, am Samstag den Abend auf närrischem Entzug verbringen zu müssen.

Die ganze Woche schon sind die Urviecher mit den Vorbereitungen beschäftigt. Gut gelaunt nimmt die Verschönerung der Saalbar immer mehr Gestalt an, die Fähnele und Fahnen hängen schon lange und auf der Bühne wird unter der Leitung von Ballregisseur Rainer Hall und den jeweiligen Gruppenleitern an den Feinheiten der Tanznummern gefeilt. Bei den Urviechern gibt es von jeher kein bestimmtes Motto. Dennoch stellen sie jedes Mal ein gewaltiges Programm auf die Beine. Wird Ballregisseur Rainer Hall da nicht nervös? "Nein", winkt er ab. Er mache das schon so lange, dass ihn eigentlich nichts mehr überraschen kann. "Der hat die Ruhe weg", schiebt Matthias Nann hinterher. Der hat übrigens seinen Text schon in der Tasche. Es sei auch schon vorgekommen, dass er erst Samstagmittag damit fertig war. Aber dieses Mal "isch älles gricht". Auf der Bühne wird Licht gebraucht: Spot an! – Geht nicht. Die Birne wird zu heiß, stellt man fest. Also muss eine neue her. Die besorgt Faktotum Gerhard Feiss, der seit Jahr und Tag im Haus des Bürgers alles im Griff hat und kurz vor dem Rentnerdasein steht.

Während im Vorraum die Big Hegi Beats ihre Tanzschritte einüben und die Damentoilette zum Umkleideraum wird, geht es auch in der Küche hoch her. Der Ball fordert das ganze Können der beiden Urviecher-Köche Joachim Fischer und Wolfgang Bold. Sie sind dafür verantwortlich, dass es bei den Urviechern gut schmeckt. Die zwei Männer wuppen die Urviecher-Küche seit rund 25 Jahren. Auf der Speisekarte stehen dieses Mal unter anderem Schnitzel in verschiedenen Variationen, Salatplatte und natürlich darf der berühmte Urviecher-Wurstsalat nicht fehlen. Alles ist bereit – möge die Fasnet kommen. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr.