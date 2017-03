Bad Dürrheim Einzelhändler fürchten den Abbau von Parkplätzen

Die Gemeinderäte sprechen am Donnerstag über Stellplätze in der Friedrichstraße in Bad Dürrheim. Stellen sie eine Gefahrenstelle dar?

Bad Dürrheim – Sind die fünf Parkplätze am Anfang der verkehrsberuhigten Zone in der Friedrichstraße in Höhe des Café Flair eine Gefahrenstelle? Ja, sagt Stadtrat Moritz Nann (CDU), der im Rahmen seiner Bachelorarbeit an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen die Verkehrssicherheit für den Radverkehr in der Kernstadt bewertet hat. Nein, sagen hingegen die Einzelhändler, die durch die Streichung ernst zu nehmende Einnahme-Einbußen fürchten und sich mit einer Unterschriftenliste dagegen aussprechen. Donnerstagabend beraten die Gemeinderäte in einer öffentlichen Sitzung im Friedrich-Arnold-Saal im Haus des Bürgers über das Thema.

Der Beginn der verkehrsberuhigten Zone in der Friedrichstraße ist zu eng, denn von beiden Seiten wird die Straße von Parkplätzen gesäumt. Nach Recherchen von Moritz Nann komme es insbesondere dort für Radfahrer, die entgegen der Fahrtrichtung fahren, zu gefährlichen Situationen. Die Ergebnisse seiner Arbeit stellte der Stadtrat bereits im Januar in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses vor (wir berichteten). Dort wurde auch angeregt, einen Teil der Parkplätze in der Friedrichstraße zu streichen.

Eine beängstigende Vorstellung für die Einzelhändler im Stadtzentrum. Nahezu geschlossen haben sie sich auf einer Unterschriftenliste gegen die Streichung der Parkplätze ausgesprochen. "Der Wegfall von Parkplatzmöglichkeiten für unsere Kunden und Gäste in bequemer Ladennähe wird die bereits ohnehin schon schwer angeschlagene Kundenfrequenz in Bad Dürrheim vollends zum Erliegen bringen", heißt es als Begründung auf der Liste.

"Wir haben ohnehin zu wenige Parkplätze in der Innenstadt", sagt Tamara Pfaff, Vorsitzende des Gewerbevereins. Allein im Wohnpark Kreuz seien zehn Firmen untergebracht. "Deren Kunden müssen auch irgendwo parken", gibt sie zu bedenken. Und: "Das schöne an Bad Dürrheim ist doch, dass wir kostenlose Parkplätze in der Innenstadt haben. Und die brauchen wir auch." Häufig seien es nun einmal Ältere, die im Stadtzentrum ihre Einkäufe erledigten. "Da ist doch jeder froh, wenn er so nah wie möglich parken kann." Darüber hinaus schaffe die Streichung der Parkplätze vor dem Café Flair eben nicht mehr Sicherheit. "Das Gegenteil ist der Fall", ist Pfaff überzeugt. Das führe eher dazu, dass der Verkehr im Eingangsbereich der Friedrichstraße noch schneller werde als er schon jetzt sei. "Den meisten ist nämlich gar nicht bewusst, dass das ein verkehrsberuhigter Bereich ist", sagt die Vorsitzende des Gewerbevereins. Die Beschilderung sei viel zu klein und unauffällig.

"Dass die Parkplätze vermisst werden würden, das ist klar", sagt Stadtrat Hans Buddeberg (FDP). "Die Situation am Anfang der Friedrichstraße ist aber immer wieder kritisch." Mehrfach habe auch er heikle Situationen in der Höhe des Café Flair beobachtet. Häufig wichen Radfahrer wegen der Engstellen auf der Straße auf den Gehweg aus. "Das dürfen sie im verkehrsberuhigten Bereich zwar", sagt Buddeberg. Insbesondere wenn sich aber Tische und Stühle vor dem Café befänden, werde es sehr eng. "Da besteht also echter Handlungsbedarf", sagt der Stadtrat und fügt hinzu: "Wenn man aber fünf Parkplätze streicht, muss man natürlich auch überlegen, wo man andere wieder dazu gibt."

Gemeinderatssitzung

Neben der Diskussion um die Verkehrssituation stehen noch weitere markante Themen auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Vorgestellt wird etwa das städtebauliche Konzept der alten Reha-Klinik Irma, Luisenstraße 2.

Diskutiert wird zudem über den Entwurf des Bebauungsplans "Luisenstraße 40", dem Standort der Scheffel-Villa.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats, Donnerstag, 30. März, Haus des Bürgers (Friedrich-Arnold-Saal), Salinenstraße 14, 19 Uhr