Bad Dürrheim Einkaufen in Bad Dürrheim: Börsen und Märkte am Wochenende

Einkaufen in Bad Dürrheim: Börsen und Märkte am Wochenende

Das Wetter in Bad Dürrheim am Wochenende bietet ideale Voraussetzungen, um durch die Märkte und Börsen an diesem Wochenende zu bummeln.

Nach den sonnigen Frühlingstagen prognostizieren die Meteorologen ein verregnetes Wochenende. Ideale Voraussetzungen also, um durch die Märkte und Börsen an diesem Wochenende zu bummeln und den einen oder anderen Schatz zu ergattern.

Kunsthandwerk: Seit 20 Jahren eine feste Größe im Schwarzwald-Baar-Kreis ist der Kunsthandwerkmarkt im Haus des Bürgers, Salinenstraße 14, am Samstag, 18., und Sonntag, 19. März. Neben Künstlern aus Deutschland zeigen auch Aussteller etwa aus Frankreich, Österreich und Ungarn ihre Werke. "Wir haben jedes Mal eine andere Zusammensetzung an Ausstellern", sagt Sabine Hilker, Mitorganisatorin und Initiatorin des Marktes.



Von Filzunikaten über kinetische Windobjekte bis zu Schmuck ist für jeden Geschmack etwas dabei, verspricht das Organisationsteam, bestehend aus Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH, Sabine Hilker und Marga Grießhaber. Die drei Frauen haben sich viel Zeit mit der Auswahl der Künstler genommen. Bewerbungen habe es reichlich gegeben, sagen sie. Gestöbert werden kann jeweils von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag wird der Markt im Haus des Bürgers mit einem Begrüßungssekt für die ersten Besucher eröffnet. Zudem wird eine Benefiz-Tombola für die Lebenshilfe Villingen-Schwenningen organisiert. Der Eintritt zum Markt ist frei.

Kinder: Alles rund ums Kind finden Eltern am Samstag, 18. März, beim Kleiderbasar mit Rädlemarkt in der Ostbaarhalle in Unterbaldingen. Organisiert wird dieser von den Eltern des Kindergartens Unterbaldingen in der Ostbaarhalle, Im Hochen 7. Von 14 bis 16 Uhr kann bei Kaffee und Kuchen gebummelt werden. Eine Kinderbetreuung kümmert sich währenddessen um die Kleinen.

Tauschen: Ausgediente Kleidung, Geschirr, Haushaltsgegenstände, Spielzeug und Accessoires – einfach alles, was ausgedient hat, aber noch ganz gut in Schuss ist, wird am kommenden Samstag, 18. März, in der Grund- und Werkrealschule, Schulstraße 5, getauscht, statt verkauft. Bei der Aktion vom Schwarzwaldverein kann jeder mitmachen. Einfach von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr das Aussortierte vorbeibringen und von 10 Uhr bis 12 Uhr selbst auf Schatzsuche gehen.