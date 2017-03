Bad Dürrheim Eine Box geerbter Persönlichkeit

Das KWA-Kurstift zeigt derzeit die Ausstellung \"Erbschaftsangelegenheiten\".

Es sind die großen Fragen des Lebens, mit der sich die aktuelle Ausstellung "Erbschaftsangelegenheiten" im Festsaal des KWA-Kurstifts, Am Salinensee 2, beschäftigt: Was haben wir vererbt bekommen, das uns zu dem Individuum macht, das wir sind? Und was geben wir selbst weiter?

Die Ausstellung ist Teil einer Kette von Jubiläumsveranstaltungen, die der Verein der "Hospizbewegung ambulant Schwarzwald Baar" zum 20. Jubiläum seines Bestehens ausrichtet. Ideengeberin ist Silvia Häfele, Koordinatorin der ökumenischen Hospizgruppe in Balingen. Ab 2011 versandte sie Schachteln an 200 ältere Personen aus ihrem Umfeld, mit der Bitte, diese mit Stücken zu füllen, die die Empfänger als ihr persönliches Erbe ansehen. 63 Boxen trudelten bei Häfele schließlich wieder ein – und eben diese zeigt die Ausstellung. Die Schachteln bezeugen das berührende, individuelle Erbe eines Lebens abseits eines materiellen Wertes.

Schnell kristallisiert sich beim Betrachten der Botschaften heraus, wie viele ältere Menschen noch von der Kriegszeit unmittelbar geprägt sind. "Einige von uns gehören zu der letzten lebenden Generation, die die Kriegszeit noch am eigenen Leibe erlebt hat", sagt Psychotherapeut und Vorsitzender des Hospizbewegung, Knud Eike Buchmann. Gebrochene Väter, überlastete Mütter, die materiellen Entbehrungen kennzeichnen viele Kindheiten der heute alten Generation. Ein schwieriges Erbe zum Start in ein Leben. Aber auch Kurioses und Herzergreifendes befand sich in den Schachteln, sie thematisieren Wandlungen, Freundschaften und Kinder, Liebe und Vergänglichkeit.

Manchmal zu Aphorismen zusammengefasst oder auch in sehr persönlichen Gedichten nehmen die Menschen in der Ausstellung Stellung zu ihrem Werden und Sein. "Als Therapeut begegne ich in der Sterbebegleitung für Menschen immer einem Thema, nämlich der Reue und dem Bedauern über verpasste Gelegenheiten, ungenutzte Möglichkeiten und ungelebte Zeit", sagt Buchmann. Bis zum 23. März können sich Besucher bei der Ausstellung durch die Erbschaften anderer Anregungen holen, was sie nicht bereuen sollten.