Bad Dürrheim Einbruch in eine Gaststätte

Unbekannte Täter sind am Montag in ein Gebäude in der Bahnhofstraße eingestiegen.

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Montag in der Zeit zwischen 2 Uhr und 16 Uhr in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stemmten die Einbrecher das Fenster zu einem Lagerraum auf und verschafften sich dadurch Zugang in das Gebäude. In der Gaststätte gingen die Eindringlinge laut Polizeimeldung gezielt zu den Spielautomaten und brachen diese auf. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe suchten die Ganoven das Weite. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/85000 entgegen.