Bad Dürrheim Einbrecher steigen über Ostern in die Realschule am Salinensee ein

Einbrecher steigen über Ostern in die Realschule am Salinensee ein

Ein Laptop aus der Schule gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind über die Ostertage, im Zeitraum von Donnerstag, 13. April, bis Dienstag, 18. April, in die Realschule am Salinensee eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt hebelten die Täter vermutlich mit einem Schraubenzieher ein Fenster am Techniklehrerzimmer auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend brachen die Einbrecher die Tür zum Zimmer des Hausmeisters auf, aus welchem sie einen Laptop stahlen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der telefonnummer 07726/939 480 mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim in Verbindung zu setzen.