Einbrecher dringen in ein Haus an der Karlstraße ein

Die Polizei gibt den Tatzeitraum am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr an und sucht Zeugen.

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in das Haus. Darin betraten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke und Behältnisse. Ob die Eindringlinge dabei etwa erbeuten konnten, muss noch überprüft werden. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die am Sonntagnachmittag bis zum frühen Abend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Karlstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter der Nummer 0 77 20/8 50 00 oder mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Nummer 0 77 26/93 94 80 in Verbindung zu setzen.