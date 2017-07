Bad Dürrheim Ein halbes Jahrhundert im Dienst des Glaubens

An Pfingsten feierte der in Bad Dürrheim lebende Pfarrer Andreas Huber in der katholischen Kirche St. Johann sein goldenes Priesterjubiläum. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt er aus seinem Schatzkästchen der Erfahrungen und seinem langen Priesterleben.

Herr Huber, wann fiel für Sie die Entscheidung, Priester zu werden und wie war Ihr Werdegang?

Andreas Huber: Die fiel eigentlich relativ früh. Für meine Mutter war klar, dass einer der Jungs "raus" muss und irgendwie sah sie mich immer schon als Priester. So kam ich dann nach der Grundschule im Alter von zwölf Jahren auf die Klosterschule in Zell a. H., danach auf ein Internat in Bensheim an der Bergstraße. Nach dem Abitur trat ich dem Orden bei und begann mein philosphisch-theologisches Studium. Am 4. Juni 1967 wurde ich zum Priester geweiht, meine Primiz feierte ich am 11. Juni in Oppenau, wo ich herkomme.

Wo waren Sie überall tätig?

Ich habe viele Stationen hinter mir. Nach der Zeit als Vikar und Kaplan war St. Martin in Riedöschingen meine erste eigene Pfarrei. Ein Jahr später kam St. Cyriak in Kommingen dazu. Vom Herbst 1982 bis 1989 war ich am nördlichen Kaiserstuhl. Im September 1989 kam ich zurück auf die Baar und übernahm die Pfarrei St. Verena in Hüfingen mit Behla, Hausen vor Wald und Mundelfingen. 2006 noch Sumpfohren und 2007 noch Fürstenberg. Viel Arbeit wartete auf mich, als 2007 die Seelsorgeeinheit Hüfingen entstand. Am 1. Oktober 2008 ging ich schließlich in Pension. Bis zur Gründung des Großdekanats Schwarzwald-Baar war ich außerdem zwei Perioden Dekan des Dekanats Donaueschingen.

Hatten Sie auf Ihrem Weg nie Zweifel? Haben Sie diesen Schritt je bereut?

Doch, die kamen während des Studiums. Mir wurde auf einmal klar, dass ich immer sehr behütet aufgewachsen bin. Damit meine ich, dass ich durch das Internat und später den Eintritt in den Orden, nie ohne Aufsicht war, nie die weltliche Seite des Lebens mitgekriegt hatte. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das brachte mich zum Nachdenken und ich trat seinerzeit wieder aus dem Orden aus. Zurückgefunden habe ich durch Gespräche mit Professor Heinen, der in mir die Berufung spürte. Der Schlenker hatte sein Gutes, denn so habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen und diesen Schritt auch nie bereut.

Sie leben seit 2008 in Bad Dürrheim.

Ja. Ich bin durch meine inzwischen verstorbene Haushälterin Frau Mechelhoff hierher gekommen. Auch aus gesundheitlichen Gründen, wegen meiner Stimme, ist dieses Klima hier besser für mich. Aber ich muss auch sagen: Durch meine langen Jahre hier bin ich Baaremer geworden. Ich liebe diese Landschaft hier.

Man sieht Sie aber auch noch auf der Kanzel?

Ja. Wir drei Pensionäre – das sind neben mir noch Pfarrer Heizmann und Pfarrer Arnold – helfen bei den Gottesdiensten aus. Ich mache auch noch Krankenkommunionen und bin außerdem auch noch aushilfsweise in Hüfingen tätig. Keine Zeit also für Stillstand, aber das finde ich schön. Ich mache das gern, solange ich es eben kann und die Menschen mich akzeptieren.

Was fühlen Sie, wenn Sie zurückblicken?

Dankbarkeit und Freude für alles was ich erleben durfte, besonders auch die mir so wichtige Arbeit mit der Jugend. Besonders gerne erinnere ich mich an die vielen schönen Sommerfreizeiten, die wir im Laufe der Jahre veranstaltet haben. Natürlich denke ich auch manchmal rückblickend, das eine oder andere hätte ich besser machen können, aber letztendlich ist es gut, so wie es ist. Man kann immer nur im Moment leben und versuchen, das Beste zu geben was möglich ist. Das war immer mein Anspruch und danach habe ich gehandelt.

Zur Person

Pfarrer Andreas Huber wurde am 23. Mai 1936 in Oppenau geboren. Nach der Grundschule besuchte er ab 1947 die Klosterschule, legte 1956 das Abitur in Bensheim an der Bergstraße ab. Die Priesterweihe erfolgte am 4. Juni 1967 im Freiburger Münster, die Primiz war am 11. Juni 1967 in Oppenau. 2008 kam Pfarrer Huber nach seiner Pensionierung nach Bad Dürrheim.