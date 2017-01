Bad Dürrheim Ein bedeutender Schritt für das Parasolhotel in Bad Dürrheim

Ein bedeutender Schritt für das Parasolhotel in Bad Dürrheim

Der Förderverein stellt den weiteren Zeitplan vor. 2017 soll die Finanzierung abgeklärt werden.

Die Verwirklichung des vollständig barrierefreien Parasolhotels ist einen Schritt näher gerückt. Seit Beginn des Jahres betreibt der 2014 speziell für diesen Zweck gegründete Förderverein eine Geschäftsstelle nahe dem Klinikum in Villingen-Schwenningen. Zudem hat der Vorstand nun auch den Zeitplan für die kommenden Jahre bekannt gegeben.

Für Günter Tarlatt, Vorsitzender des Fördervereins, ist die Eröffnung einer Geschäftsstelle ein wichtiger und großer Schritt in die richtige Richtung. "Wie professionalisieren uns", sagt er. "Das Jahr 2017 wird ein Jahr des Finanzierens, Planens und Forschens werden." Daher sei auch einer der Schwerpunkte für das laufende Jahr die Finanzierung des Projekts.

13,6 Millionen Euro wird das barrierefreie Hotel in direkter Nachbarschaft zum Solemar voraussichtlich kosten. Davon werde 8,65 Millionen Euro durch Kredite gedeckt. Die übrigen 4,95 Millionen Euro müsse der Verein selbst aufbringen, erklärt Tarlatt. Diese Summe soll über Förderungen und Spenden gedeckt werden. Denkbar sei beispielsweise ein sogenanntes Crowdfunding, bei denen viele Einzelpersonen kleine Geldbeträge beisteuern.

Davon erhoffe man sich viel, sagt auch der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jürgen Guse: "Ich glaube, dass es genug Menschen gibt, die sich angesprochen fühlen." Zudem habe man als gemeinnütziger Verein den Vorteil, die Mehrwertsteuer bei den Baukosten absetzen zu können, wodurch die Kosten unterm Strich gesenkt werden können. Auch beim Preis für das im Juni 2016 gekaufte Grundstück sei der vorherige Besitzer, der St. Chrischona-Orden, dem Verein entgegen gekommen. Er habe es unter dem Marktwert verkauft.

Um die Förderanträge wird sich Cornelia Kunkis-Becker kümmern, die die Leitung der neuen Geschäftsstelle übernommen hat. Auch sie ist sich im Klaren, dass keine leichte Aufgabe vor dem Verein steht. "Die Eigenmittel zusammenzubringen ist die große Herausforderung", sagt sie.

Dennoch sehen alle Akteure gute Chancen für die Verwirklichung des Projekts. Das liegt auch an der großen regionalen und überregionalen Unterstützung, die sie erfahren. "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so viel Unterstützung erhalten", sagt Jürgen Guse. Nicht nur, dass die Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil hinter dem Projekt stehen. Es gebe auch Unterstützung von Forschungsinstituten, der Industrie- und Handelskammer, der Lebenshilfe und Arbeiterwohlfahrt und der Landtagsabgeordneten Karl Rombach und Martina Braun. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf hat die Schirmherrschaft übernommen. "Es ist eine breite Palette an Unterstützung", fasst Weiss zusammen.

Das geplante Hotel wird vollständig barrierefrei sein und über 90 Zimmer und Tagungsräume verfügen. Ein überdachter Weg soll direkt in das nahegelegene Solemar führen, erzählt Gerald Weiss, Schatzmeister des Vereins. Vom Hotel in die Innenstadt ist ein modernes Transportsystem, zum Beispiel ein fahrerloser Bus, geplant. Menschen mit Behinderungen sollen etwa ein Drittel des Personals ausmachen. Baubeginn soll spätestens Anfang 2018 und Inbetriebnahme 2020 sein. Die Übernachtungskosten werden sich an den anderen Hotels im Umfeld orientieren. Mehrkosten werden über Fördermittel oder Spenden abgedeckt.

Der Förderverein

Der Förderverein Parasolhotel wurde 2014 gegründet. Derzeit sind 65 Personen und 25 Unternehmen und Firmen Mitglied in dem gemeinnützigen Verein. Vorsitzender ist der Bad Dürrheimer Architekt Günter Tarlatt, stellvertretender Vorsitzender ist Bräunlingens Bürgermeister Jürgen Guse. Seit Januar betreibt der Verein eine Geschäftsstelle in der Klinikstraße 3 in Villingen-Schwenningen. (tol)