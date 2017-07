Bad Dürrheim Ein Leichtverletzter und 3000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Bad Dürrheim

Ein Autofahrer will auf die Fahrbahn einbiegen und übersieht dabei einen Roller.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße ereignet hat, ist ein 31 Jahre alter Rollerfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein ebenfalls 31 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fiat vom Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Ecke Carl-Friedrich-Benz-Straße und Schwenninger Straße auf die Fahrbahn abbiegen und achtete hierbei nicht auf den sich von links nähernden Rollerfahrer. Der stieß mit dem Fiat zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Laut Polizeimeldung wurde er durch den Sturz leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro.