BadDürrheim Ein Jahr Planung für die Wieberfasnet

Die Organisatorinnen der katholischen Wieberfasnet stehen in den Startlöchern für ihren Ball am kommenden Sonntag

Bad Dürrheim (sgn) Die katholische Wieberfasnet ist in Fasnachtskreisen lange kein Geheimtipp mehr. Und auch für die kommende Frauenfasnet am Sonntag, 19. Februar, haben sich die fünfzehn Frauen, die den Traditionsabend wuppen, ein aufwendiges Programm überlegt.

Doch vorab: Schlechte Nachrichten für Männer. Bei dem Ball werden nur Frauen eingelassen. Einzige Ausnahmen sind traditionell der Bürgermeister und der Pfarrer. Dafür müssen sie aber auch auf die Bühne. Dort landeten schon Schultes und Pfarrer mit Kohlwadenwickeln und Gurkenmaske, in einem anderen Jahr stand für Bürgermeister Klumpp und Pfarrer Fischer ein Casinobesuch auf dem Programm und im vergangenen Jahr wurden die beiden von den kriegerischen Weibern an den Marterpfahl gefesselt. Es ist jedes Mal spannend, was sich die Fasnetswieber ausdenken und jedes Mal rücken sie nicht vor dem Fasnetsabend mit ihrem Motto heraus. „Sonst geht doch die ganze Spannung verloren“, sagen sie und halten hartnäckig den Mund.

Das Einzige, was sie sich entlocken lassen, ist, dass es dieses Mal zurückgeht in alte Zeiten. Auf weitere Details lässt auch die Bühnendekoration momentan nicht schließen. Stühle stehen da, Schüsseln, Krüge und diverse Küchenutensilien. Seit Ende Oktober seien sie im Fasnetsmodus, erzählen die Organisatorinnen, wären am Texten und Proben. Obwohl sie die Idee zum Motto meistens schon beim Aufräumen nach der Wieberfasnet im vorherigen Jahr entwickeln. Ab dann hüten sie ihr Motto-Geheimnis eisern. In diesem Jahr bleibt aber ein Wermutstopfen: Verzichten müssen die Ballbesucherinnen dieses Mal auf Gerda Friedrich und Elisabeth Reifgerste. Die beiden haben sich aus den aktiven Reihen zurückgezogen.

Am Sonntag, 19. Februar, wird der Saal um 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, einen Vorverkauf gibt es nicht. Rund 200 Damen finden im katholischen Pfarrsaal Platz. Früh am Ort des Geschehens zu erscheinen lohnt sich also. Die Fasnetswieber haben ein sieben Punkte umfassendes Programm zusammengestellt. Beginn ist um 19.30 Uhr.