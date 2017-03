Bad Dürrheim "Ein Gewinn für die Stadt"

Ingrid Beaumont ist Rollstuhlfahrerin und setzt viel Hoffnung in das Parasolhotel, das 2020 in Bad Dürrheim eröffnet werden soll.

Bad Dürrheim – Wenn Ingrid Beaumont an ihren letzten Hotel-Aufenthalt in Düsseldorf denkt, muss sie lachen. "Das war ein Fünf-Sterne-Hotel, in dem ich ein behindertengerechtes Zimmer gebucht habe", sagt die 79-Jährige. "Im Bad konnte ich mich mit meinem Rollstuhl aber gar nicht umdrehen." Dass sie seit einem Schlaganfall vor zehn Jahren auf ihren Rollstuhl angewiesen ist, ist für sie kein Grund aufs Reisen zu verzichten. Erst recht beobachtet Beaumont die Entwicklung des Parasolhotels genau. "Das ist ein Gewinn für die Stadt", ist sie sich sicher.

"Egal wo man hingeht, so ein Hotel sucht man doch", sagt Beaumont. Auf ihren Reisen hat die Rollstuhlfahrerin einige Erfahrungen in Hotels gesammelt, die sie mittlerweile mit viel Humor eher zum Lachen, statt zum Verzweifeln bringen: Fahrstühle, die so eng sind, dass sie mit dem Rollstuhl zwar hinein, jedoch nicht wieder heraus fahren kann. "Oder Hotels, auf deren Böden überall Teppich liegt", sagt sie. "Da kommt man mit dem Rollstuhl sehr schlecht voran." Gerade bei hochpreisigen, großen Hotels werde ihrer Erfahrung nach theoretisch zwar auf Behindertenfreundlichkeit, oder zumindest Barrierefreiheit geachtet. In der Praxis scheitere es jedoch oft an Kleinigkeiten, wie etwa Teppichböden. "Das schönste Hotel nutzt nichts, wenn man nicht durch seine Türen kommt", sagt Beaumont.

Dass in Bad Dürrheim also bald ein Hotel entstehen soll, das in erster Linie Personen anspricht, die mobilitätseingeschränkt sind, freut sie daher besonders. "Ich erwarte mir viel von dem Hotel", sagt sie. Für die Rollstuhlfahrerin bedeutet das: keine Hindernisse, stattdessen ungehindertes Durchkommen im gesamten Gäste-Bereich. Überzeugt habe sie auch das Notrufsystem "Geocare", das im Hotel eingesetzt werden soll: Wenn Gäste es wünschen, bekommen sie ein entsprechendes Armband, über das sie per GPS-Signal im Notfall auch außerhalb des Hotel-Areals geortet werden können.

Entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse werden bei der Buchung auch die Zimmer ausgestattet. Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt (AWO) bieten etwa Hilfe beim Waschen und Anziehen an, stellen auf Wunsch eine Begleitperson. Willkommen sind aber auch Gäste, die weder in ihrer Mobilität eingeschränkt noch auf sonstige Hilfe angewiesen sind.

Menschen mit Handicap können damit problemlos gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden in einem Hotel unterkommen. Auch das sei keine Selbstverständlichkeit, sagt Ingrid Beaumont. "Bei Familientreffen zum Beispiel musste ich schon auf ein anderes Hotel ausweichen, weil ich in dem Haus, in dem die anderen untergebracht waren, einfach nicht durchkam." Ähnliche Schwierigkeiten gebe es auch in Cafés und Restaurants. "Um so schöner, dass es im Parasol auch ein Restaurant geben soll", sagt Beaumont.

Parasol-Hotel