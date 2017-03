Bad Dürrheim Echter Hammer für die Stadt: Land fördert Bad Dürrheim mit 639 580 Euro

Das Parasolhotel erhält 200 000 Euro, der Rest der Förderung fließt in Ortsteile Bad Dürrheims.

Bad Dürrheim – Mehr als 1,7 Millionen Euro an Fördermitteln fließen in diesem Jahr aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in den Landtagswahlkreis Villingen-Schwenningen. Die meisten Mittel erhält Bad Dürrheim mit 639 580 Euro. Das gab Karl Rombach (CDU), Vorsitzender des Verkehrsausschusses und Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen, gestern bekannt.

Das Parasolhotel, ein barrierefreies Hotel, das als Integrationsbetrieb geführt werden soll, hat mit 200 000 Euro den höchsten Anteil der Fördermittel erhalten. „Das ist ein herausragender Beitrag“, sagt Hauptamtsleiter Markus Stein. Mit 79 350 Euro wird der Umbau des Rathausvorplatzes in Hochemmingen gefördert. Unterstützt werden auch private Umbaumaßnahmen in Sunthausen und Öfingen. Dort wird jeweils ein historisches Gebäude von einem Ökonomie- in ein Wohnhaus umgebaut. „Das sind sehr schöne Maßnahmen“, so Stein. Die Gebäude hätten einen hohen Wert für die Ortschaften, ihr Umbau sei ohne einem Zusammenspiel von privatem Engagement und öffentlicher Förderung nicht umsetzbar gewesen. Weitere Fördermittel fließen in ein „Logistikvorhaben“ und in einen Handwerksbetrieb. Details dazu wollte der Hauptamtsleiter nicht nennen. Sämtliche Anträge, die im vergangenen Jahr seitens der Kurstadt beantragt worden waren, seien bewilligt worden – „zum Teil mussten wir aber kleinere Abstriche machen“, fügt er hinzu.

„Wir sind hocherfreut, dass die Mittelzusage zu einem Zeitpunkt kommt, zu dem wir auch in den fünfjährigen Entwicklungsprozess starten wollten“, kommentierte Stein die Zusage zu den Fördermitteln. Im Herbst vergangenen Jahres hat die Kurstadt die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erhalten. Heißt: Sie hat damit ab sofort die Möglichkeit, in den kommenden fünf Jahren Projekte aus den Teilbereichen Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen mit Bürgern und Gewerbetreibenden zu verwirklichen. Der Schwerpunkt liegt bei den Ortsteilen auf der Ostbaar, wobei auch Förderanträge im Bereich Arbeiten in der Kernstadt außerhalb des Sanierungsgebietes gestellt werden konnten – und im Fall des Parasolhotels auch wurden.

Über Stadtteilforen sollen zukünftig etwa die Ergebnisse der Bürgerbefragung der Bevölkerung präsentiert werdens. „Bürger haben mittlerweile schon öfters angefragt, wann es denn nun damit endlich losginge“, sagt Stein. Vorgesehen sei auch, ortsteilübergreifend ein Gremium einzurichten, das aus Bürgern sowie aus Vertretern der Ortschaftsräte und Verwaltung besteht.

„Wir sind sehr glücklich, weitere fünf Jahre gefördert zu werden“, sagt Bürgermeister Walter Klumpp. Dies sei eine große Chance, die die Ortsteile weit nach vorne bringen werde. Indem die Kurstadt bei den Mitteln in einem großen Maße berücksichtigt worden sei, können nun private wie auch öffentliche Maßnahmen gefördert werden.

16 private und kommunale Projekte werden durch das Entwicklungsprogramm kreisweit gefördert. In ganz Baden-Württemberg werden mehr als 1050 Projekte mit insgesamt 62 Millionen Euro unterstützt. Projekte im Gesamtvolumen von 520 Millionen Euro werden durch das Programm angestoßen.

