Bad Dürrheim Dinu Amzar: Meister der Gegensätze in allen Disziplinen

Dichter Dinu Amzar wohnt seit einem Jahr in Bad Dürrheim und vereint eine Reihe vermeintlicher Widersprüche.

Bad Dürrheim – Dicht an dicht stehen die Werke der alten Meister in den Bücherregalen: Goethe, Schiller, Heidegger. Zwischen den Möbelstücken immer wieder der eine oder andere Umzugskarton. Sie wirken in ihrer Banalität so gegensätzlich zu den Büchern der großen Denker. Entspannt sitzt Dinu Amzar am Kaffeetisch. Das Vereinen von vermeintlich Widersprüchlichem ist für den hörgeschädigten deutsch-rumänischen Schriftsteller und Dichter Normalität. Seit vergangenem Jahr wohnt er nun in Bad Dürrheim.

"Wir haben noch gar nicht alles auspacken können", sagt seine Frau Moiken Bossung-Amzar. Kein Wunder: Neben der ganzen Weltliteratur ist es auch eine Reihe an Werken von Dinu Amzar selbst, die noch ihren Platz in der Wohnung finden müssen. Bis heute veröffentlicht der 74-Jährige Werke. Hinzu kommen noch die Schriften von Amzars Vater Dumitru Cristian, einem in Rumänien bekannten Philosophen, Historiker und Soziologen. "Ich führe eine Familientradition fort", sagt Dinu Amzar und lacht. Denn das Geisteswissenschaftliche, das Musische liegt in der Familie: Amzars Cousin ist ein in Rumänien ebenfalls bekannter Maler.

Klangvolle, starke Worte wählt Dinu Amzar in seinen Versen, in den Sätzen seiner Kurzgeschichten scheint oftmals ein Rhythmus, eine Melodie zu stecken. Wie sie gesprochen klingen, kann er nur schwer hören. Seit einer fehlgeschlagenen Polio-Impfung in seiner Kindheit ist der Dichter hörgeschädigt, kann zudem nur schlecht sehen. Deswegen ungehört bleiben? Für Amzar ausgeschlossen, still ist es in seinem Kopf nie. Feinfühlig beschreibt er in einzelnen Werken das Leben mit Behinderung. "Aber nicht zu viel, ich möchte die Leute nicht provozieren", sagt er. Mit seinen Gedichten und seiner Prosa mischt er sich ein in gesellschaftliche, politische und Umweltthemen, duelliert sich auf wissenschaftlicher Ebene, befasst sich mit Religion.

Dass er die Welt in Worte fassen kann, fast ohne sie hören und sehen zu können, zeigte sich schon sehr früh: 1943 als Sohn rumänischer Diplomaten in Berlin geboren, schrieb er bereits mit 13 Jahren seinen ersten utopischen Roman. Später studierte er Naturwissenschaften, verließ die Universität in Mainz als Diplom-Mathematiker. Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften? Für ihn kein Gegensatz. "Ein Lyriker muss einen Sachverhalt in Sätzen auf den Punkt bringen. Ein Mathematiker bringt einen Sachverhalt in einer Gleichung auf den Punkt. Beide schreiben Formeln." Darüber hinaus sei es eine südosteuropäische Tradition beide Disziplinen zu vereinen sagt er und zählt eine Reihe rumänischer Philosophen auf, die ebenfalls Naturwissenschaftler waren.

Zur Person