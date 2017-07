Bad Dürrheim Die zwei Seiten des Sommerfests

Der Musiverein Unterbaldingen feierte am Wochenende sein traditionelles Sommerfest. Der Samstagabend bereitete wie immer Probleme.

Gelungen und nicht gelungen. Das Sommerfest des Musikvereins Unterbaldingen hat meistens zwei Seiten der Medaille. Sind die Menschen der Sommerfeste überdrüssig? Ist es der Termin? Ist es das Programm? Bei diesen Fragen geht es um das Problemkind Samstagabend. "Wir haben schon so viele Ideen umgesetzt, um den Samstagabend zu einem Erfolg zu machen, wir wissen auch nicht, woran es liegt", sagt Vorsitzender Andreas Schacherer. Wieder einmal blieb, trotz einer tollen Band die Ostbaarhalle ziemlich leer.

Der Sonntag lief besser. Ziemlich schnell füllte sich die Halle nach dem Gottesdienst zum Mittagstisch. Von der Kirche aus marschierte das Orchester nach dem Festgottesdienst zur Festhalle. Der Grund für den Umzug: nach 25 Jahren wurden neue Uniformen geweiht. "Die roten Uniformen wurden am 16. Mai 1993 geweiht", erklärte Andreas Schacherer. Sie wären verschlissen gewesen. Deshalb traf der Verein die Entscheidung, 45 neue Uniformen mit Mützen anzuschaffen. Die Musiker tragen ihre neue Uniform am Sonntag zum ersten Mal, sie ist dieses Mal blau, mit verschiedenen Details kostbar gearbeitet und schmuck anzuschauen. "Es war eine enorme Investition", erklärt Andreas Schacherer. Die noch nicht aufhöre. "Wenn Jugendliche nachrücken, brauchen wir in Zukunft weitere, zusätzliche Uniformen." Daher wäre der Verein froh, wenn er finanzielle Unterstützung bekäme. Die Weihe war den Musikern wichtig, da sie immer viel unterwegs sind und die Gewissheit "in guter Obhut zu sein" sehr beruhigend sei.

Der Sonntag war jedenfalls sehr schön. In der Ostbaarhalle spielten zum Mittagstisch der Musikverein Behla auf, gefolgt vom Musikverein Aufen. Eine Truppe des Musikvereins Unterbaldingen sorgte überdies für Unterhaltung. Die Kinder hatten ihren Spaß bei den verschiedenen Geschicklichkeitsspielen. Und der Musikverein Unterbaldingen wird das im Gottesdienst erneuerte Versprechen einhalten: sich weiter im Ort und in der Kirche mit Musik zu beteiligen.

