Bad Dürrheim Die neue gute Seele im Bad Dürrheimer Mehrgenerationenhaus

Sabine Armborst ist seit Anfang April in dem Haus tätig. Ihr ist der Kontakt zu ihren Mitmenschen besonders wichtig

Seit dem 1. April lächelt im Mehrgenerationenhaus den Besuchern ein neues Gesicht entgegen. Sabine Armborst ist die neue Geschäftsstellenmitarbeiterin. Sie ist in Teilzeit tätig, 20 Stunden pro Woche. Die Stelle war durch die Ernennung des Generationentreffs zum Mehrgenerationenhaus gefordert, da daraus zukünftig ganz andere Aufgaben resultieren. Die Suche nach der passenden guten Seele dauerte rund sechs Wochen. Mittlerweile sind seit ihrem Arbeitsbeginn drei Wochen vergangen und Sabine Armborst hat die erste Findungsphase hinter sich. Der SÜDKURIER hat einmal geschaut, wer denn genau hinter der Person steckt, die jetzt als Schnittstelle für alle in der Viktoriastraße fungiert.

Sabine Armborst ist gebürtig aus Blumberg. Die 53-Jährige ist zweifache Mutter und lebt in Schwenningen. Einen Bezug zu Bad Dürrheim hat sie schon lange, wenn es auch weniger Dürrheimer Bürger, sondern eher Rehagäste sind, die sie kennen. Die gelernte Fremdsprachensekretärin (Englisch und Französisch) hat nämlich zuletzt in der Schlossklinik Sonnenbühl an der Rezeption gearbeitet. So wie sie laut Wolfgang Götz die Wunschbesetzung für die Stelle im Mehrgenerationenhaus ist, habe sie mit ihrem neuen Tätigkeitsfeld ebenfalls ihren "Traumjob mit Entwicklungspotenzial" gefunden, wie sie sagt. Ihr gefalle besonders die Kombination: "Ich habe hier zwei Sachen", erklärt sie. "Die Büroarbeit und ich habe mit Menschen zu tun." Das mit Menschen zu tun haben, sei genau ihr Ding. Eine der großen Aufgaben des Mehrgenerationenhauses sei es schließlich, die Kommune bei den Bemühungen gegen die Folgen des demografischen Wandels zu unterstützen. Dies sei "ein Thema, das mich selbst auch interessiert", sagt Armborst.

Als Schnittstelle ist sie nicht nur Ansprechpartnerin für die 13 im Generationenhaus beheimateten Gruppen, sondern auch für bürgerschaftlich Engagierte, solche die es werden wollen, Bürgerinnen und Bürger, die einfach nur ein Anliegen haben, Kontakt suchen, oder einen guten Tipp brauchen, der ihnen weiterhilft. Ein Kümmerer also. Und die Ideenschmiede läuft. "Es gibt noch so viele ausbaufähige Ideen", schwärmt Sabine Armborst. Weiter ist sie für die Büro- und Verwaltungsarbeit zuständig. Demnächst gilt es, den offenen Treff vorzuhalten und ein neuer Frühstückstreff soll etabliert werden.

Und was tut Sabine Armborst in ihrer Freizeit? "Entspannen, mit der Familie und vor allem spazieren gehen mit Gipsy." Das ist ihr geliebter Hund, ein dreifarbiger Sheltie. Wenn Zeit ist, seien sie und ihr Mann mit dem Wohnmobil unterwegs, das sie sich vor etwa einem Jahr angeschafft haben und eine weitere große Leidenschaft sei das Tanzen. Aber nicht der Walzer linksherum, nein – es ist der Boogie Woogie, der es dem Ehepaar angetan hat. Mit dem Backen habe sie es nicht so, dann schon eher das Kochen. Ihr Lieblingskuchen ist die Donauwelle, beim Kochen sind ihr die Aufläufe am liebsten. "Möglichst mit frischem Gemüse vom Markt." Und steht dann einmal der Ruhestand an, wäre es ihr Traum, mit dem Wohnmobil ein Jahr lang durch die Welt zu reisen – mit Portugal als Muss-Reiseziel.

Öffnungszeiten

Das Mehrgenerationenhaus ist von Montag bis Freitag, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, geöffnet. Mittwochs ist zusätzlich von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Auch während die Gruppen im Haus sind, ist ein Besuch jederzeit möglich. Informationen gibt es unter www.generationentreff-lebenswert.de.