Bad Dürrheim Die närrische Zeit kann beginnen

Die Narrenzunft läutet die fünfte Jahreszeit ein. Und auch die Urviecher eröffnen die Saison im Haus des Gastes.

Am Freitag um 17 Uhr war es auch für die Narrenzunft endlich soweit – das lange Warten hat ein Ende, die fünfte Jahreszeit kann beginnen. Gladiatorenhaft marschierte der Fanfarenzug mit Dirk Daniel an der Spitze in die Siedepfanne. Salzhansel, Sieder und Hansel feierten rhythmisch mit.

Der stimmungsvollen Eröffnung folgte in derselben Begeisterung die Begrüßung durch Zunftmeister Joachim Müller. Zahlreiche Narren erlebten in der Siedepfanne eine Einstimmung auf Fasnacht, die Lust auf Mehr machte. Die Hansel führten ihren Tanz auf, das Abstauben befreite mehrere Narren von einzigartigen Geschichten, die sie im Laufe des vergangenen Jahres erlebten. Vieles war wie immer und dennoch war der Optimismus greifbar, mit dem die Narren der neuen Saison entgegen sehen. Der Wintereinbruch pünktlich zum Jahresbeginn sorgte zwar dafür, dass Bürgermeister Walter Klumpp im Skiurlaub weilte, doch sorgte das Winterwetter für einen Auftakt, wie er passender nicht sein könnte. Junghansel Leonie Daniel erheiterte mit dem Hanselprolog. Erstmals seit längerer Zeit freute sich der Narrenrat zudem über die Einführung neuer Kollegen.

Zu ihnen zählen Petra Böhnisch, Maximilian Fritz, Luzian Götz, Alexander Lieb, und Benedikt Martin. Die beiden Letzteren sind Jungnarrenräte. Neu ist auch das Elternpaar der Salzhansel mit Gina Wetzel und Natascha Castiello. Auch danach setzte sich die gute Stimmung unvermindert fort. Ehrungen mit dem großen Narrenorden gingen an Nino Faranda, Katja Meichelbeck, Frank Blom , Evelyn Kammerer, Hans-Dieter Bayer, Manfred Eichkorn und Klaus-Dieter Aschenbrenner. Weitere kleine und große Hanselorden-, kleine Narrenorden- und Salzsackorden-Träger komplettierten den Ehrungsreigen.

Auch bei den Urviechern war der Start in die Fasnet perfekt und das nicht nur, wenn man mal das von so vielen herbeigesehnte Winterwetter einbezog. Es summte und surrte im Haus des Gastes. Geschätzt ist von allen Seiten die lockere Atmosphäre beim Häsabstauben der Urviecher, zu dem sich auch Kurgäste gern einfinden, die neugierig erste Fasnetserfahrungen aufsaugen und das ganze Geschehen begeistert verfolgen. Im Haus des Gastes herrschte also närrischer Hochbetrieb. Mittendrin warteten im Foyer die Guggenmusiker voller Spannung auf ihren Auftritt, während der Weinbrennersaal mittlerweile aus allen Nähten platzte. Der Tanzkurs für alle, die wollen, aber noch nicht können, findet am 14. Januar statt, war zu erfahren. In drei Wochen, am Samstagabend, ist Kappenobed und beim Ball, dem große Hit, macht bestimmt jeder mit, kündigte Zunftmeister "Bottle" Nann an . Der Ball ist am Samstag, 11. Februar. Bei den zunftseigenen Veranstaltungen ist übrigens noch tatkräftige Mithilfe gefragt. Eher unspektakulär folgte das Versprechen des Zunftmeisters, für Arbeitseinsätze auf "offizielle Belohnung durch Erwähnung" im kommenden Jahr.

Nach einem beruflichen Aus im vergangenen Jahr hat sich Zunftmeister Nann eine ausufernde Fasnet vorgenommen, der Saison schickte er an die vielen Beteiligten ein nettes Dankeschön voraus. Die aktuelle Narrensaison ist gespickt mit Aktivitäten, die auf der Homepage der Urviecher (www.urviecher.de) eingesehen werden können.