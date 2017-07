Bad Dürrheim Die Bad Dürrheimer Innenstadt wird zum Kunstatelier

Schüler der Realschule am Salinensee präsentieren ihre Kunst.

Sieben Schülergruppen der Klasse 5c der Realschule am Salinensee haben ihre Kunstwerke in der Innenstadt Bad Dürrheims ausgestellt. Zuvor durften die 30 Schüler bereits bei der Internationalen musischen Tagung in Donaueschingen ihre Kunstobjekte präsentieren. Die Schüler haben sich im Vorfeld einen Ort in Bad Dürrheim ausgesucht, diesen künstlerisch aufgenommen und daran anlehnend ihre Arbeiten entworfen.

Insgesamt acht Stationen konnten die Bad Dürrheimer in der Fußgängerzone der Friedrichstraße und Luisenstraße bestaunen. So zum Beispiel die Gruppe der "Bauexperten" vor dem Eiscafé Bella Italia. Lorik, Lukas, Johannes, Niklas und Daniel haben Stiefel aus Eis angefertigt. Die Begründung liegt nahe: Das Eis wegen dem Eiscafé und der Stiefel wegen der Form des Landes Italien. "Wir zeigen hier vergängliche Kunst, da die Stiefel in der Sonne schmelzen werden", sagte der elfjährige Lorik Morina. Für die Formen haben die Schüler alte Gummistiefel benutzt.

Seit dem Frühjahr waren die Schüler acht bis zehn Schulstunden wöchentlich mit dem Projekt beschäftigt, sagte der verantwortliche Kunstlehrer Jens Scharbert. "Wir wollen uns als Künstler Gehör verschaffen", sagte er. Der Titel dazu: Mein Ort – Intervention im öffentlichen Raum. "Wir werden von der Stadt Bad Dürrheim gefördert und wollen nun auch etwas zurückgeben."

Neben den Eisstiefeln haben sich die Schüler unter anderem mit einem Lippen-Motiv vor der Bäckerei Fischerkeller, gegenüber der Bäckerei mit einem Stoffbanner "Stille Musel", einem Modell des Bohrturms oder auch einfach mit einem Picknick präsentiert.

Das Besondere an dem Stoffbanner: die Buchstaben bestehen aus Müll. Die Gruppe "Bad Boys" um die Schüler Arne, Silas, Nico und Martin sind stolz auf ihren Beitrag. Dem zwölfjährigen Nico Janzen gefällt vor allem der Kontakt mit den Passanten. "Mir gefällt die Rolle als Moderator, wenn ich die Kunst zeigen kann", sagte er.

Die Schüler sind von ihren Werken überzeugt und zeigen sich stolz. Zum Abschluss wurden am Rathaus rund 1000 Luftballons mit guten Wünschen in den Himmel gesendet und setzten ein Ausrufezeichen hinter die gelungene Veranstaltung.