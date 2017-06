Bad Dürrheim Diamantene Hochzeit: Geduld ist ihr Geheimnis einer glücklichen Ehe

Vor genau 60 Jahre haben sich Eugen und Ingeborg Retter das "Ja"-Wort gegeben – und es bis heute gehalten

Bad Dürrheim (sgn) Wie sie sich kennengelernt haben, wissen Eugen und Ingeborg Retter noch sehr gut: Beide waren damals bei der Ausstellung "Schwäbischer Fleiß" in Balingen, damals ein Pendant zur Südwestmesse. "Sie war an einem Friseurstand und ich an einem Lebensmittelstand", erinnert sich Eugen Retter. "Und dann hat es gefunkt", sagt er. Das war 1953. Am Donnerstag feiert das Paar seine diamantene Hochzeit.

Beide sind ursprünglich Schwaben. Irmgard Retter stammt aus Balingen und hat das Friseurhandwerk erlernt, er ist gebürtig aus Ebingen und war als Geschäftsführer bei Konsum und Coop tätig. Sein Beruf war es auch, der das Ehepaar ins Badische verschlagen hat: Eugen Retter wechselte in den Coop nach Schwenningen und später noch nach Trossingen.

1957 heiratete das Paar schließlich und nicht lange darauf kam ihr erstes Kind auf die Welt. Ab da war Ingeborg Retter Hausfrau und Mutter. 1962 baute das Ehepaar dann in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und zog nach Bad Dürrheim.

Was ist das Geheimnis ihrer Beziehung? "Geduld, Geduld, Geduld", sei es, was man für solch eine lange Ehe brauche, sagt die 83-Jährige. Er, 90, ergänzt: "Das allergrößte Glück auf Erden, ist gemeinsam alt zu werden." Nach diesem Leitspruch habe das Ehepaar stets gelebt. Noch heute genießt es das Ehepaar in den Wäldern rundherum spazieren zu gehen, gerne auch im Kurpark. Ihren Jubeltag feiern die Retters im Kreise der Familie mit Kindern, deren Ehepartnern und Enkeln.