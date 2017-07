Bad Dürrheim Der bekannte Bad Dürrheimer Günter Hug ist verstorben

Der ehemalige Hotelier und Kommunalpolitiker verstarb am vergangenen Mittwoch.

Der ehemalige Hotelier und Kommunalpolitiker Günter Hug ist tot. Er verstarb am vergangenen Mittwoch. Der 1936 als Sohn eines Bad Dürrheimer Landwirts geborene Bäcker und Konditor betrieb seit 1972 die heute geschlossene Kurpension Hug. 40 Jahre lang saß er für die CDU im Gemeinderat, 15 Jahre lang war er Mitglied des Kreistags.

Zudem gehörte er dem Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH an und war in zahlreichen Vereinen aktiv. Er war einer der Mitbegründer der Leichtathletikabteilung des Turnerbunds und Mitglied im Vorstand des Hotel- und Gaststättenvereins.

Am Dienstag, 11. Juli, wird um 18.25 Uhr in der Pfarrkirche St. Johann der Rosenkranz gebetet. Am Freitag, 14. Juli, findet dort um 11 Uhr die Trauerfeier statt. Beerdigt wird Günter Hug anschließend um 12.30 Uhr auf dem Friedhof Bad Dürrheim.