Bad Dürrheim Dementer Mann bleibt in Unterbringung

Das Landgericht Konstanz verurteilt einen angeklagten Bad Dürrheimer. Wegen seiner Demenzerkrankung erhält er keine Gefängnisstrafe, sondern wird in einer Pflegeeinrichtung untergebracht.

Hat der demente Michael S. (Name von der Redaktion geändert) seinem Mitbewohner in einer Pflegeeinrichtung in Bad Dürrheim mit Tötungsabsichten ein Kissen ins Gesicht gedrückt? "Es war ein zielgerichtetes Handeln des Beschuldigten, der in Kauf nahm, dass sein Opfer infolge mangelnder Luftzufuhr zu Tode kommen könnte", sagte Arno Hornstein, Vorsitzender Richter der Vierten Strafkammer am Landgericht in Konstanz bei der Urteilsverkündung gestern. Das Gericht gab damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft und der Empfehlung des Sachverständigen statt und verurteilte S. zur richterlich verordneten Unterbringung auf Bewährung. Heißt: Der 58-jährige Mann muss die kommenden drei Jahre in der Pflegeeinrichtung in Weiler bleiben, in die er nach der Tat verlegt worden war.

Angeklagter ist dement: Doch der Weg zu dem Urteil war beschwerlich: Michael S. ist dement, vermutlich infolge eines übermäßigen Alkoholkonsums, teilte Gutachter Jürgen Eckardt mit. Wegen seiner Erkrankung sei er weitgehend orientierungslos, könne Angaben zu seiner Person nur selten korrekt beantworten. Mehrfach musste die Verhandlung unterbrochen werden, weil der Angeklagte aufstehen und umhergehen möchte oder in kurzen Abständen vorgibt auf die Toilette zu müssen. Als S. immer häufiger stört, ordnete das Gericht schließlich an, ihn von der Verhandlung auszuschließen. An das, was an jenem Abend im August in der Pflegeeinrichtung in Bad Dürrheim vorgefallen sein soll, hat S. keine Erinnerung: Weil ihn das Schnarchen seines ebenfalls dementen Mitbewohners gestört habe, soll er diesem ein Kissen ins Gesicht gedrückt haben. Mehrfach habe er dabei "Halt's Maul" gerufen. Dadurch alarmiert, eilte eine 35 Jahre alte Altenpflegerin in sein Zimmer, konnte S. nur mit Hilfe eines anderen Bewohners von seinem Opfer abbringen. Dieses überlebte die Attacke mit Rötungen im Gesicht und blauen Lippen.

Auch die Kollegin der 35-Jährigen, die als zweite Zeugin geladen war, machte ähnliche Angaben: S. habe in den Wochen vor dem Vorfall Schläge angedroht, sobald ihn etwas störte. "Aber so schnell, wie er wütend wurde, beruhigte er sich auch wieder", betonten beide Zeuginnen mehrfach. S. behandelnder Arzt ließ ihn nach der zweiten Attacke in eine Psychiatrie einweisen. "Nach wenigen Tagen kam er zurück, an der Medikation hat sich nichts geändert", sagte die 35-Jährige. Kurz darauf folgte die Attacke auf den Mitbewohner.

Unterbringung als Schutz: "Es geht nicht darum, Herrn S. zu bestrafen", sagte Hornstein. "Es geht darum herauszufinden, was das beste für ihn ist." S. sei es aufgrund seiner Erkrankung nicht möglich, sein Handeln selbstkritisch zu reflektieren, könne laut Einschätzung des Sachverständigen kaum seine Impulse kontrollieren. "Ein Kissen zu nehmen, ist ein gezielter Vorgang um Ruhe zu schaffen", so Ekhardt. "Ich glaube schon, dass es in dem Moment Vorsatz war und er mit hoher Wahrscheinlichkeit töten wollte." Er glaube aber nicht, dass S. auch einschätzen konnte, dass er dies aus juristischer und moralischer Sicht nicht durfte.

Ohne einen geschützten Rahmen sei der Angeklagte zu solchen Dingen fähig, damit eine Gefahr, sagte Hornstein. Trotzdem: S. sei nach Angaben seiner Betreuerin und des Gutachters in der neuen Einrichtung aufgeblüht, entspannt. Dort sei es zu keinen weiteren Angriffen gekommen. "Solange es in dem Haus funktioniert, sehen wir keine Erfordernis, die Unterbringung zu vollziehen." Komme es doch erneut zu einem vergleichbaren Fall, werde sofort interveniert.