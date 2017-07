Bad Dürrheim Debatte im Technischer Ausschuss: Mehr Klimaschutz oder einheitliches Stadtbild

Ein Bauantrag sorgt in Bad Dürrheim für Diskussionen. Auf das geplante Flachdach soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Erlaubt sind laut Bebauungsplan aber eigentlich nur Satteldächer.

Wie ernst ist es Bad Dürrheim beim Thema Klimaschutz und Energiesparen? Diese Frage kam nun im Technischen Ausschuss auf, als über einen Bauantrag eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße entschieden werden musste. Denn der Bauherr beantragte eine Befreiung von der im Bebauungsplan festgelegten Vorschrift, ein Satteldach zu errichten und möchte stattdessen ein Gebäude mit Flachdach, um eine möglichst große Fläche für Photovoltaikanlagen zur Verfügung zu haben. Interessant wurde das Thema auch dadurch, dass der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung ein Förderprogramm für private Photovoltaikanlagen auf den Weg gebracht hat, um den hohen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid in der Stadt zu verringern.

Wie Stadtbaumeister Holger Kurz erklärte, sehe der geltende Bebauungsplan Wasserstein-Süd ost-west orientierte Satteldächer vor. Dies sei allerdings sehr ungünstig für Photovoltaikanlagen. Er machte auf die Möglichkeit aufmerksam, dass der Plan, der 1992 aufgestellt worden ist, der heutigen Situation womöglich nicht mehr gerecht werde. Ein Flachdach biete Vorteile sowohl für die Ökologie als auch für die Ökonomie.

Hans Beirow vom gleichnamigen Sachverständigenbüro stellte sein Projekt vor: "Ich lege sehr großes Augenmerk auf eine möglichst ökologische Bauweise", sagte er. Ein beträchtlicher Teil des Stroms soll daher durch die geplante Photovoltaikanlage erzeugt werden. "Wenn wir heute bauen, sollten wir die Nachhaltigkeit beachten", sagte der Sachverständige. Neben der Energiegewinnung werde das Flachdach aber auch einem zweiten Punkt gerecht werden: Durch eine Begrünung werde die Regenrückhaltung optimiert. Der Niederschlag soll dann in eine Regenwasserzisterne geleitet und hausintern verwendet werden.

Im Ausschuss fanden die Pläne überwiegend Zustimmung. Matthias Bruch (Freie Wähler) meinte hinsichtlich des Bebauungsplans, dass man sich den wechselnden Gegebenheiten anpassen müsse. "Die Umwelt und die Natur zwingen uns, umzudenken." Peter Hug (CDU) berichtete, dass er vor Ort mit den Nachbarn gesprochen habe und dass diese lieber ein Flachdach als ein Satteldach sehen würden. Dass das gegen den Bebauungsplan verstößt, sehe er "nicht ganz so problematisch."

Es gab allerdings auch Ausschussmitglieder, die sich gegen das Flachdach aussprachen. "Es schleicht sich ein Stil ein, der den Charakter der Stadt auseinandernimmt", meinte Ausschussmitglied Michael Neuenhagen. Man müsse solche Entscheidungen ganz bewusst treffen und in erster Linie die städtebaulichen Auswirkungen beachten. Günter Tschida (Freie Wähler) machte darauf aufmerksam, dass in der Umgebung sehr viele Gebäude mit Satteldächern stehen. Er tue sich damit schwer, nun ein Flachdach zu genehmigen. Bürgermeister Walter Klumpp merkte allerdings an, dass in dem betroffenen Straßenzug bereits Flachdächer vorhanden seien.

Der Technische Ausschuss stimmte am Ende dem Bauvorhaben mehrheitlich zu. Sieben Mitglieder stimmten für die Befreiung von der Vorgabe eines Satteldachs, drei stimmten gegen das Flachdach.