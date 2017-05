Bad Dürrheim Das "Ja" zur Konfirmation: vier Jugendliche, eine Entscheidung

Wieso entscheiden sich junge Leute heute noch zur Konfirmation? Vier Jugendliche aus Öfingen verraten, was ihre Motivation war...

Öfingen (man) Vier Konfirmanden haben in Öfingen am vergangenen Sonntag ihr Taufversprechen mit Pfarrerin Bettina Ott und Pfarrer Dirk Hasselbeck bei einem Festgottesdienst erneuert. Doch wieso entscheiden sich junge Leute heute für die Konfirmation? Die vier Öfinger verraten ihre Motivation.

Fast ein Jahr lang haben sie sich im Konfirmationsunterricht in Oberbaldingen und in Gottesdiensten in der Gemeinde auf ihre Konfirmation vorbereitet. "Sie sind heute die Hauptpersonen, alle Augen sind auf sie gerichtet und sie dürfen natürlich aufgeregt sein", sagte Manuela Rönnefarth, die sich für ihren Sohn Andre freute.

"Warum lasst ihr euch konfirmieren?" Diese Frage ist für die vier Konfirmanden im ersten Moment natürlich trotzdem nicht einfach zu beantworten. "Ich finde es schön, jetzt selbst 'Ja' zu sagen, zu meinem Glauben an Gott, und ich freue mich außerdem auf die festliche Kirche", sagt Konfirmandin Lea Schneckenburger.

Sophia Kremm und Erik Nägele wissen, dass sie Gott in ihr Leben einbinden möchten und haben das Gefühl, immer zu ihm kommen zu können, dass er ihnen hilft. Andre Rönnefarth hat während seiner Konfirmationszeit mehr vom Glauben erfahren können, sagt er. Er freut sich darauf, nun seine Taufe zu bestätigen.

Was ihnen während der Konfirmationszeit am besten gefallen hat, dabei waren sich alle vier sehr schnell einig: Auf jeden Fall die Konfi-Freizeit in Tennenbronn, sagt Lea Schneckenburger unter Bestätigung ihrer drei Mitkonfirmanden. Auch der von den Jugendlichen selbst gestaltete Festgottesdienst in Oberbaldingen steht auf der Liste ganz oben, genauso wie die Gottesdienste an jedem Sonntag. Und: Sie haben durch die Konfirmationszeit viele neue Freunde gefunden, sagen die Jugendlichen.

Doch ein Wer­muts­trop­fen bleibt: Schade finden es die vier Konfirmanden, dass das Tütenfest, eine alte Öfinger Tradition, immer weniger Anhänger zu finden scheint, dabei ist er wichtig für den Ort, sagen sie. Üblicherweise wird das Fest am Sonntag vor der Konfirmation gefeiert.