Bad Dürrheim Bürgerbegegnung zum Städtejubiläum: Festwochenende als Mini-EU-Gipfel

Vereint statt getrennt: Die Partnerstädte Enghien les Bains (Frankreich), Hajdúszoboszló (Ungarn), Spotorno (Italien) und Bad Dürrheim beteuern sich während des Festwochenendes ihre Verbundenheit.

Vier Städte sehen sich als Beispiel für ein vereintes Europa: Enghien les Bains (Frankreich), Hajdúszoboszló (Ungarn), Spotorno (Italien) und natürlich Bad Dürrheim. Was Altbürgermeister Gerhard Hagmann und Philippe Sueur aus Enghien les Bains, der französischen Partnerstadt Dürrheims, am 26. September 1992 initiierten, trägt bis heute Früchte. Bürgermeister Sueur empfindet die Städtepartnerschaft nicht als Vernunfts-, sondern als Liebesehe, sagte er am Wochenende.