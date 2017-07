Bad Dürrheim Breitbandausbau in Baldingen: Reges Interesse an schnellem Internet

Breitbandausbau in Baldingen: Reges Interesse an schnellem Internet

Läuft alles nach Plan, können die Baldinger im kommenden Sommer fix im Internet surfen – wenn sie die richtige Adresse haben

Baldingen (bim) Nach Biesingen und Sunthausen sollen nun auch Unter- und Oberbaldingen an das neue Glasfasernetz angeschlossen werden, dadurch Zugang zu schnellem Internet bekommen. Läuft alles nach Plan, könnten die Arbeiten etwa im März kommenden Jahres beginnen, im darauffolgenden Sommer die Häuser am Netz sein. "Die Haushalte sind schon angeschrieben worden", sagte Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis gestern vor gut fünf Dutzend Bürgern bei der Infoveranstaltung zum Ausbauprojekt.

Rund 150 Hausbesitzer sind in den beiden Ortsteilen darüber informiert worden, dass sie nun die Möglichkeit haben, ihr Grundstück oder gleich ihr Haus an das Glasfasernetz anschließen zu können. Endet der Anschluss auf dem Grundstück, soll also der Haushalt noch nicht ans Breitband angeschlossen werden, kostet dies die Hausbesitzer 119 Euro. Ist ein Anschluss ans Haus – und damit Anschluss ans schnelle Internet – gewünscht, hängen die Kosten vom Umfang der Eigenleistung ab. "Es gibt kleine Arbeiten, die Sie selbst machen können", sagte Cabanis. Lehnen die Hausbesitzer den Anschluss ab, kommen keine Kosten auf sie zu. Entscheiden sie sich jedoch nach Abschluss der Arbeiten für einen Anschluss, sind die Kosten wegen des neuen Bauaufwands deutlich höher.

Einziger Haken: Die Chance für schnelles Internet gibt es derzeit wohl nur für jene, die in der Hauptstraße oder am angrenzenden Teil der Dorfstraße wohnen. Dort läuft die Hauptstrangtrasse entlang. Für den Landkreis ist diese wichtig, weil er eine Verbindung zum Nachbarlandkreis Tuttlingen bedeutet, daher finanziert er einen Teil des Ausbaus. Die Stadt rechnet derzeit mit Kosten von etwa 691 500 Euro. Nun soll ermittelt werden, ob auch der restliche Teil der Dorfstraße, etwa fünf Häuser, Bedarf hat. Bürger sind zudem dazu aufgerufen, ihren Bedarf zu melden. "Die Bereiche, die besonders unterversorgt sind, gehen vor", sagte Bürgermeister Walter Klumpp. Wo diese in der Gesamtstadt liegen, soll nun ebenfalls ermittelt werden. "Das machen wir", sagte ein Besucher. Seine Begleiterin nickte energisch.