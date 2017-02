Bad Dürrheim Brand auf Sportplatz: Bewirtungshütte des FC Bad Dürrheim in Flammen

Ein schwerer Brand ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Bad Dürrheimer Sportplatz. Eine Bewirtungshütte des FC Bad Dürrheim stand komplett in Flammen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Auf dem Sportplatz in Bad Dürrheim ereignete sich nach ersten Informationen am Donnerstag um kurz nach Mitternacht ein schwerer Brand. Als die Feuerwehr Bad Dürrheim an der Einsatzstelle eintraf, stand eine Bewirtungshütte des FC Bad Dürrheim bereits in Flammen. Der Gebäudeteil brannte völlig aus.In der Nacht waren die Feuerwehren aus Bad Dürrheim, Hochemmingen, Biesingen und Öfingen sowie die Führungsgruppe mit dem Wehren aus Tuningen und Brigachtal im Einsatz. Auch der DRK Ortsverein Bad Dürrheim, ein Rettungswagen sowie die Polizei rückten zum Einsatz aus.

Wie es zu dem Brand kam ist bislang noch unklar. Brandstiftung oder auch ein technischer Defekt kann nach derzeitigen Informationen allerdings nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.