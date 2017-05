Blaulicht: Spaziergänger finden gestohlenen Transporter in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim (sk) Spaziergänger haben am Montag hinter den Bohrtürmen im Schabelweg einen Transporter aufgefunden, der sich im weichen Boden festgefahren hatte. Personen fanden sie beim Fahrzeug nicht auf, so die Polizei.



Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten des Polizeipostens Bad Dürrheim fest, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelt.



Der Transporter wurde zwischen dem 13. und 15. April im Industriegebiet in Bad Dürrheim entwendet. Zeugen verdächtiger Vorgänge sollen sich bei der Polizei, Tel.: 07726/93 94 80 melden.