Bad Dürrheim Biesingen, Sunthausen und Unterbaldingen: Narren starten wild in die Saison

Eiseskälte hat die Narren in Sunthausen, Biesingen und Unterbaldingen nicht davon abgehalten, die Saison zu beginnen.

Temperaturen unter Null Grad Celsius? In Biesingen, Sunthausen und Unterbaldingen kein Problem: Unbeirrt haben die Narren die Saison eröffnet.

Mit fetziger Fasnachts-Musik holte die Narrenzunft Sunthausen ihren Kötach Buur aus dem langen Fasnachtsschlaf. Im Gasthaus Lehre-Post in Sunthausen startete Vorstand Tilo Staiger in die Saison. Nach dem Häsabstauben wurden fünf neue Mitglieder getauft. Auf Knien mussten die Täuflinge im Chor den Narrenspruch aufsagen. Dann bekam jeder einen Klapps von den Mitgliedern auf das Hinterteil.

Unterdessen wurde auf dem altem Schulvorplatz in Unterbaldingen die Sau raus rausgelassen: Zunftmeister Detlev Huber, der nun schon 17 Jahre als Vorstand den Narrenverein führt, gab das Kommando. Mit einem Feuerwerk wurden die 45 Tigerschweine und 16 Ferkel aus dem Schulhaus gelassen. Auch zwei neue Tigerschweine wurden in der Rotte aufgenommen: Rebecca Lange und Katharina Baum.

Nach den Stierberg- und Brunnähexen läuteten natürlich auch die Mooslochhexen in Biesingen die Fasnet ein. Vom Winterschlaf noch schwach an Leib und Leben, wurde die Figur in die Biesinger Halle getragen. Auch wurde ein junger Täufling in die Reihen der erwürdigen Mooslochhexen aufgenommen: Benedigt Ewadinger nahm nach überstandener Zeremonie stolz seine Maske von Oberhexe Andy Ewadinger in Empfang.

