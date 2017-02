Konstanz/Bad Dürrheim Bewährungsstrafen für Erpressung in Schnellrestaurant

Nach Erpressungen und Wucher in ihrer Schnellrestaurant-Kette sind die Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden

Mit Bewährungsstrafen für alle drei Angeklagten endete vor dem Landgericht Konstanz der Prozess um die systematische Ausbeutung und Erpressung von Mitarbeitern in mehreren Filialen einer Schnellrestaurantkette im Schwarzwald-Baar-Kreis. Den 47-jährigen Franchise-Nehmer der Sandwich-Kette und seine gleichaltrige Ehefrau, beide aus Bad Dürrheim, verurteilte das Gericht wegen Erpressung in 17 Fällen und wegen Wuchers in 51 Fällen zu je 21 Monaten und 17 Monaten Haft auf Bewährung. Als Bewährungsauflage ist eine Geldbuße von insgesamt 90 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zu bezahlen. Den 35-jährigen ehemaligen Geschäftsführer bestrafte das Gericht für acht Fälle der Erpressung und 27 Fälle des Wuchers mit acht Monaten auf Bewährung.

Die Vorfälle liegen viele Jahre zurück. Wegen Uneinigkeit über die Zuständigkeit des Landgerichts zog sich das Verfahren rund fünf Jahre lang hin. Deshalb gelten für alle drei Angeklagten drei Monate Haft als bereits verbüßt.

Wie mehrfach berichtet, wurden in den Filialen in Villingen, Schwenningen, Tuttlingen, Bad Dürrheim und Zimmern o.R. bis ins Jahr 2010 hinein Mitarbeiter systematisch ausgebeutet und unterdrückt. Nicht nur sittenwidrig niedrige Löhne, sondern unbezahlte und willkürlich verlängerte Praktika, unrechtmäßige Sanktionen und Drohungen waren an der Tagesordnung. Für geringfügige Fehler oder unbotmäßiges Verhalten gab es willkürliche Lohnabzüge, in einem Fall, weil Kekse verbrannten. Tatsächlich hatte ein defekter Backofenregler den Fehler verursacht.

Etliche Mitarbeiter wurden zu Unterschriften unter Blanko-Schuldeingeständnisse gezwungen, um sie damit später unter Druck setzen zu können. Andere hielt man so lange fest, bis sie Gehaltsverzichtserklärungen unterschrieben oder nie erhaltene Vorauszahlungen quittierten. Alle wurden zu Stillschweigen verpflichtet, damit nichts nach außen dringen konnte. Die Angeklagten stellten mit Bedacht Leute ein, die sich aufgrund von Unerfahrenheit, Labilität oder finanziellen Zwangslagen solchen Bedingungen unterwarfen. Wie in Verfahrensabsprachen mit Geständnissen üblich, schrumpfte die Anzahl der jetzt verurteilten Fälle. Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, dass das Ehepaar sich durch Billiglöhne und Ausbeutung mithilfe sogenannter Praktika rund 270 00 Euro an Lohnkosten erspart hat. In der auf rund 70 Ordnern mit Ermittlungsakten basierenden Anklage gegen das Ehepaar war die Rede von 430 Fällen, dem 35-Jährigen hatte man 126 Fälle zur Last gelegt. Nach Angaben seines Verteidigers, litt der 35-Jährige ebenfalls unter dem Schreckensregime, dem er sich dann aber selbst auf kriminelle Weise unterwarf. Um Schadenersatzansprüche ehemaliger Mitarbeiter zu ermöglichen, pfändet das Gericht für die Dauer von drei Jahren 25 000 Euro aus dem Vermögen des Ehepaars.